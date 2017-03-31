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市场报道 | 2017年 3月 31日 星期五 16:13 BJT

德国经济：3月失业人口降幅大于预期，失业率降至两德统一以来最低

路透柏林3月31日 - 德国联邦劳工局周五公布的数据显示，3月失业人口降幅超过预期，显示强劲的劳动力市场将继续充当欧洲最大经济体的增长基础。

劳工局表示，经季节调整的失业人数下降了3万人至255.6万人。路透调查的分析师预期是下降1万人。

经调整的失业率由2月份的5.9%下降至5.8%，达到了1990年德国统一后的最低水平。

“劳工市场依然有利，”联邦劳工局局长Detlef Scheele在一份声明中说，“失业人数随春季开始大幅下降，就业增长势头不减。”(完) (编译 张涛；审校 王洋)
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