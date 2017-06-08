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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 08:10 BJT

徽商期货：大连豆粕期货弱势运行，因缺乏利多

以下内容节选自6月8日的《期货日报》：

　　当前全球豆类市场氛围整体偏空，加上豆粕自身供需基本面难有利多支持，整体来看豆粕市场弱势难改。

巴西大豆产量创下历史新高，美豆播种面积预期大幅增加，且当前天气有利于大豆播种及生长。与此同时，作为全球最大买家的中国由于大豆压榨利润亏损严重，进口商甚至打算洗船，国内下游需求依旧疲弱，对饲料原料行情推动作用有限。但值得注意的是，当前美豆及连豆粕已跌至低位区域，技术上存在反弹需求，若再有油厂胀库停机的配合，豆粕跌势或放缓，亦不排除短线有振荡温和反弹可能，但终究不会改变豆粕偏弱的价格走势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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