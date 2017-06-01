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债券 | 2017年 6月 1日 星期四 16:25 BJT

意大利数据：第一季经济增幅大幅上修，改善全年经济增长前景

路透6月1日 - 意大利统计局周四公布，第一季经济增长0.4%，得益于稳健的国内需求。这较初值有大幅上修，并改善了全年经济增长前景。

上月公布的第一季经济增幅初值数据为0.2%。

第一季经济同比增幅上修幅度更大，从初值的0.8%上修为1.2%。

意大利统计局还把去年第四季经济上修至较前季增长0.3%，较上年同期增长1.1%，初值分别是0.2%和1.0%。

这些修正明显改善了意大利政府达到或超越2017年增长1.1%目标的前景。

第一季增长主要受消费者支出以及库存大幅增加的推动，抵消了贸易的拖累。

意大利经济逾十年来一直是欧元区最疲弱的，而政府对经济今年1.1%的增长预估，只是整个欧元区预计平均水平的一半左右。(完) (编译 王颖/张涛；审校 于春红)
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