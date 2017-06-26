意大利金融：政府动用至多170亿欧元，清算两家地方性银行

路透米兰/罗马6月25日 - 意大利周日开始清算两家倒下的地方性银行，可能最多出资170亿欧元(190亿美元)，这两家银行的良性资产将交由意大利最大零售银行--联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)打理。

政府将向联合圣保罗银行支付52亿欧元，并提供120亿欧元担保，令其收购Popolare di Vicenza和Veneto Banca的可用资产。后两家银行因多年管理不善及贷款疲态而倒下。

意大利经济和财政部长帕多安(Pier Carlo Padoan)表示，国家“动用”的总体资金最多为170亿欧元，是最初预估使用公共资金重组这两家银行所需规模的三倍。

上述交易已获欧盟执委会批准，使得意大利得以按自有条款解决银行业危机，确保这两家威尼托的银行没有基于可能更为严苛的欧洲规则清算。不过纳税人的成本是巨大的。

意大利政府的这项法令意味着，威尼托这两家银行的分支及职员在周一上午即已成为联合圣保罗银行的一部分，此举旨在避免可能的银行挤兑现象，而这种现象有可能会导致混乱局面蔓延至整个银行业。