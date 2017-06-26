意大利金融：政府动用至多170亿欧元，清算两家地方性银行

中国保险：1-5月保费收入同比增26%，资金运用余额14.2万亿--保监会
路透北京6月28日 - 中国保监会周三公布，1-5月保险业原保险保费收入20,291.8亿元人民币，同比增长25.88%；资金运用余额142,433.55亿元，较年初增长6.36%。
路透米兰/罗马6月25日 - 意大利周日开始清算两家倒下的地方性银行，可能最多出资170亿欧元(190亿美元)，这两家银行的良性资产将交由意大利最大零售银行--联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)打理。
政府将向联合圣保罗银行支付52亿欧元，并提供120亿欧元担保，令其收购Popolare di Vicenza和Veneto Banca的可用资产。后两家银行因多年管理不善及贷款疲态而倒下。
意大利经济和财政部长帕多安(Pier Carlo Padoan)表示，国家“动用”的总体资金最多为170亿欧元，是最初预估使用公共资金重组这两家银行所需规模的三倍。
上述交易已获欧盟执委会批准，使得意大利得以按自有条款解决银行业危机，确保这两家威尼托的银行没有基于可能更为严苛的欧洲规则清算。不过纳税人的成本是巨大的。
意大利政府的这项法令意味着，威尼托这两家银行的分支及职员在周一上午即已成为联合圣保罗银行的一部分，此举旨在避免可能的银行挤兑现象，而这种现象有可能会导致混乱局面蔓延至整个银行业。
该法令将需在60天内经议会表决立法。(完) (编译 刘秀红；审校 许娜)
路透北京6月28日 - 中国保监会周三公布，1-5月保险业原保险保费收入20,291.8亿元人民币，同比增长25.88%；资金运用余额142,433.55亿元，较年初增长6.36%。
路透上海6月28日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(7月4日)首次 面向境内外投资者招标发行总额不超过240亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和1 0年；其中一年期可追加不超过40亿元，专门用于商业银行柜台分销。此为继农发行后，政 策性金融债再向境外投资者发行。 上述三期债中一年期为该行今年第七期新发债，首场招标结束后，可向工商银行<60139 8.SS>、农业银行、中国银行三家承办银行追加发行分别不超过5亿元、30亿元、5亿元当期 债券；另外两期为第五期 和第10期 的增发债，票面利率分 别为3.88%和4.04%。 国开行公告并称，本次金融债券发行采取境内外协同配合机制，境内聘请中国银行<601 988.SS>、中信证券 、农业银行 等机构担任主承销商，并由中资银 行、证券公司及外资银行共38家机构组建承销团，境外投资者可通过承销团成员参与投标。 境外聘请汇丰银行（香港
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *遵义市播州区 8 7 7/5簿记建档 -- AA 7/6-7/7 东方花旗证券 城市建设投资经营 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= *毕节市建设投资12.3 7 7/5簿记建档 -- AA 7/6-