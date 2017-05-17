投行观点：中国5-6月同业存单滚动压力大，关注对信用债融资挤压--中金

路透北京5月17日 - 中国大型投行--中金周三指出，因今年2、3月份银行大量发行同业存单，对应的加权期限在四个月左右，预计5-6月滚动压力较大，月均到期1.5万亿-1.6万亿元人民币，但市场整体需求偏弱。需关注同业存单发行利率居高不下对信用债融资的挤压，以及后续同业理财到期解锁环节潜在的流动性冲击。

以下是中金固收组《同业存单供需失衡，关注5-6月存单滚动发行压力》的要点摘录：

今年2、3月份的时候，大量发行同业存单，每个月发行2.3万亿左右；对应的加权期限在4个月左右（3个月期的为主），导致5、6月份同业存单到期压力较大，每个月到期1.5-1.6万亿。不过3月发行需求虽然较大，但市场仍有需求，因此上调发行利率后仍能发出。

然而，近期在巨大的到期滚动压力，叠加监管去杠杆从严下的赎回压力及担忧下，近期同业存单发行利率节节攀升。需求端来看，广义基金在赎回担忧下需求有限；部分有钱的商业银行则倾向于留着子弹他用，尤其是临近半年末、整体超储水平较低。整体来看，即便在一级发行利率上调略超过3月的水平后，需求较弱（购买意愿有，很多机构没有钱），带动近期净增为负。

从目前的数据来看：截至今日，存单余额相比4月末是下降的，下降了约900亿，对应存量跌破8万亿。同时，3M、6M、1Y的发行利率接近/超过3月份的高点。且在监管强调降低期限错配要求下，近期长期限的存单发行意愿提升，1年期同业存单发行利率创两年内高点。

但同业存单实际发行规模/计划发行规模=77.9%，表明实际需求较弱，也低于去年11月的84%的低位（该比例创15年7月至今的低位）。

预计5-6月同业存单的滚动压力较大，发行利率居高不下。一方面因临近半年末，冲存款、MPA考核等多因素叠加；另一方面，监管从严后，部分银行同业缩表，一些资产倾向于到期不续导致需求明显减弱；后续同业理财还面临到期压力，或部分传导至资产端。不过，看长远，同业缩表过程中，同业负债需求逐步下行，供需将重新匹配，短端机会更为确定。