投行观点：债券通或将吸引境外中小投资机构，但对冲风险成本较高--法兴

路透北京6月12日 - 法兴银行（中国）环球市场业务主管何昕周一称，中国大陆和香港“债券通”的开通，将对境外中小机构投资中国境内债券市场形成一定的吸引力，但也将受限于管理风险的工具不足，以及对冲风险的成本较高。

他在媒体会上并表示，大型机构更倾向于直接参与中国银行间市场，通过托管代理行直接交易，但是直接参与对人力物力要求较高，因此中小机构会更多利用债券通；而且港交所会推出相应的交易平台，交易规则较为简单。

但是，由于信用风险管理不完善，衍生工具不足，境外大部分基金管理人不会投资中国境内的信用债。此外，由于汇率对冲的成本将极大削弱中国利率债相对于美国国债的利差优势，境外机构投资者对中国利率债的持有兴趣也受限。

“中国债券收益率有吸引人之处，但海外投资者并没有很多进来，涉及外汇对冲成本。如果要进行对冲，中美利差大部分会被对冲成本吃掉。”何昕称。

他进一步解释道，目前进行外汇对冲主要用的工具是外汇掉期，如果做风险管理锁定汇率，一年期掉期点基本会拉平中国国债和美国国债的收益率。同时，根据债券通的外汇风险对冲规定，境外投资者只能在香港结算行办理外汇风险对冲。

北京时间15:20，离岸美元/人民币一年期掉期点报1,797.5点，境内美元/人民币一年期掉期点报1,245点，点差逾550点；去年12月，两地一年期点差曾高达逾2,900点。

“从债券通来讲，现在很难预测未来市场规模。最愿意进入中国债券市场的大型机构都采用直接进入的方式，可以直接在境内掉期市场对冲汇率风险，成本比离岸市场更低。”何昕称。

不过他也指出，债券通的香港结算行之一中银香港，或许能为客户的外汇对冲提供境内掉期报价。

中国外汇交易中心与香港交易所月初宣布，在香港成立合资公司--债券通有限公司，承担支持债券通相关交易服务职能。双方分别占六成和四成权益。