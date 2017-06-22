投行观点：美元的五年超级周期已经结束--巴克莱

路透伦敦6月22日 - 英国巴克莱银行的策略师周四在一份报告中称，虽然美国升息可能会在未来18个月推高美元，但美元自2012年以来的多年涨势看来已经结束。

在2008年全球金融危机之后，美国银行业者与美国经济复苏速度较快，在最近几年帮助美元走强，先是2012年和2013年兑日圆上涨，然后是从2014年下半年开始更全面地上扬。

但是，美元兑欧元和兑日圆的上述涨势已经停滞很久了，而且经济数据转差以及对美国总统特朗普政府的经济承诺的信心减弱，今年已打压美元指数从14年高位下跌。该指数用于衡量美元的整体强弱状况。

“我们相信，过去五年的美元超级周期已经结束：这些年来帮助美元的周期性背离可能已经见顶，这不仅是因为欧洲经济复苏，同时也因为美国的景气周期比欧洲更领先，“巴克莱在日期为6月22日的全球展望更新中表示。

“估值也显示出中期的下行风险，不过我们预计美元兑主要货币近期将横向盘整。”

在发布上述报告的同时，巴克莱还提出了新的货币预测，预期美元兑人民币在未来一年下跌2-3%，兑日圆下跌近7%。