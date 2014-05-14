中国经济：发改委牵头建立深化收入分配制度改革部际联席会议制度--国务院

欧股业绩：汇丰控股第一季税前获利下降19%，但优于分析师预估
路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透北京5月14日 - 中国收入分配制度改革方案早在去年2月即已出台，但具体实施推进却进展缓慢。国务院日前批复，同意建立由国家发改委牵头的深化收入分配制度改革部际联席会议制度。
中国政府网周三刊登的新闻稿称，联席会议将由中央编办、发改委、财政部、人力资源社会保障部等21个部门和单位组成。
其主要职责是统筹协调做好深化收入分配制度改革各项工作，具体包括组织研究和协调深化收入分配制度改革中的重大问题，统筹收入分配政策与规划、产业、价格等政策的协调联动，提出年度重点工作安排等。
国务院去年9月批复同意由国家发改委牵头，建立经济体制改革工作部际联席会议制度；去年8月则批复同意建立由人民银行牵头的金融监管协调部际联席会议制度。
中国国家统计局去年年初首次公布全国居民基尼系数，2012年为0.474。而过去10年基尼系数最高点为2008年的0.491，之后逐步有所回落。（浏览相关图表请点 r.reuters.com/baw35t）
去年出台的收入分配改革方案提出了具体的“数字”目标，即城乡居民收入实现倍增，到2020年实现城乡居民人均实际收入比2010年翻一番，力争中低收入者收入增长更快一些，人民生活水平全面提高，并逐步缩小收入分配差距。（完）
欲览中国收入分配制度改革方案详细内容，请点击
欲览更多详情，请点击中国政府网链接 here (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透台北5月4日 - 台湾股市周四持平，之前连续八个交易日上涨。美国股市表现不佳后，海外市场纷纷随之走低。 0452 GMT，台湾加权股价指数持平于9,958.39点，周三收涨0.1%，为连续第八个交易日上涨。 电子类指数最多涨0.4%，金融保险类指数近持平。 交投活络个股包括群创光电涨幅最高达3.2%，但英业达跌幅达0.6%。(完) (编译 王颖/张若琪 审校 白云)
* 美元兑日圆触及六周高位，随后缩减涨幅 * 美联储在政策声明称首季经济成长放缓可能是暂时性的 * 澳元触及近四个月低位 路透新加坡5月4日 - 美元兑日圆周四触及六周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)淡化了首季经济增长疲弱的影响，市场认为这预示6月仍然可能升息。 美联储周三维持利率不变，并在声明中强调就业市场强劲。这表明美联储今年仍将再升息两次。 美联储表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。 美元兑日圆 周四早些时候涨至112.89，为逾六周来的最高水位，后来则回吐涨幅，最新交投在112.76，几近持平于周三美国尾盘水平。 巴克莱驻新加坡的亚洲宏观策略主管Mitul Kotecha称，美联储保持6月加息的大门“敞开”，令美元受益。 “风险是，鉴于近期的数据表现，这听起来可能略有些温和，而情况肯定并非如此，”他补充说。 周三公布的民间就业数据显示，美国企业招聘速度4月放缓，但仍然