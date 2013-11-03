中国经济：不会落入中等收入陷阱，三中全会将出台综合改革方案--国家主席

路透北京11月3日 - 中国国家主席习近平表示，对中国经济健康发展有信心，中国不会落入所谓中等收入国家陷阱，即将召开的十八届三中全会将提出综合改革方案。

“支撑中国经济发展的内生因素很充分。我们对中国经济保持持续健康发展抱有信心。中国不会落入所谓中等收入国家陷阱。”新华社周六援引他在北京会见21世纪理事会北京会议外方代表时称。

这和国务院总理李克强在此次会议开幕式上的讲话相呼应。李克强指出，今后若干年中国经济将继续以中高速度增长，实现现代化还有很长的路要走，而改革已经进入深水区，财政、金融、价格、企业等改革都会不断走向深入。

“改革开放永无止境，只有进行时没有完成时。”习近平称，“再过几天，就要召开中国共产党第十八届三中全会，提出综合改革方案，就全面深化改革进行总体部署。”

李克强也表示，中国未来的发展是转型升级的发展，是扩大内需的发展，是新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步推进的发展。