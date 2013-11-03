中国经济：不会落入中等收入陷阱，三中全会将出台综合改革方案--国家主席

香港个股：合和实业称香港酒店发展项目开业日期将推迟两年至2021年
路透香港4月13日 - 香港地产发展商--合和实业周四公布，其位于港岛湾仔区的合和中心二期酒店发展项目的目标开业时间将推迟两年至2021年，因地盘平整及地基工程的动工期将会延长。
路透北京11月3日 - 中国国家主席习近平表示，对中国经济健康发展有信心，中国不会落入所谓中等收入国家陷阱，即将召开的十八届三中全会将提出综合改革方案。
“支撑中国经济发展的内生因素很充分。我们对中国经济保持持续健康发展抱有信心。中国不会落入所谓中等收入国家陷阱。”新华社周六援引他在北京会见21世纪理事会北京会议外方代表时称。
这和国务院总理李克强在此次会议开幕式上的讲话相呼应。李克强指出，今后若干年中国经济将继续以中高速度增长，实现现代化还有很长的路要走，而改革已经进入深水区，财政、金融、价格、企业等改革都会不断走向深入。
“改革开放永无止境，只有进行时没有完成时。”习近平称，“再过几天，就要召开中国共产党第十八届三中全会，提出综合改革方案，就全面深化改革进行总体部署。”
李克强也表示，中国未来的发展是转型升级的发展，是扩大内需的发展，是新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步推进的发展。
在谈到全球贸易谈判时，他说，现在区域经济正在重组重构，中方希望多哈回合谈判等多边贸易体制继续向前发展，同时推动区域性贸易投资自由化和便利化，两个“轮子”一起转。(完) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透香港4月13日 - 香港地产发展商--合和实业周四公布，其位于港岛湾仔区的合和中心二期酒店发展项目的目标开业时间将推迟两年至2021年，因地盘平整及地基工程的动工期将会延长。
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路透北京4月13日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。