中国贸易：下行压力较大，需及时研究出台支持外贸政策--副总理

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透北京4月29日 - 中国国务院副总理汪洋表示，今年进出口形势较为复杂严峻，对外贸易下行压力较大，需及时研究出台支持外贸发展的政策措施。
“今年以来，受外部需求不稳、国内成本上升等多种因素影响，对外贸易下行压力较大。要密切跟踪进出口形势，及时研究出台支持外贸发展的政策措施，”新华社周一稍晚援引他在天津调研外贸工作时的讲话称。
汪洋指出，今年进出口形势较为复杂严峻，应采取有效措施保持进出口贸易稳定发展，同时也要大力推动结构调整和转型升级，培育外贸竞争新优势。
他并称，要坚持进口与出口并重，支持先进技术设备、关键零部件和短缺资源进口，增加与人民生活密切相关的消费品进口。
中国3月出口同比下降6.6%，进口同比下降11.3%，进出口额双双同比下滑让人大跌眼镜，这固然可以归咎于去年同期基数偏高，但外需复苏差强人意也难脱干系。外贸面临的下行压力加重，人民币汇率偏弱走势预计还将持续一段时间。 （完） (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。