中国经济：明年下行压力较大，宏观政策将适时适度预调微调--总理

路透北京11月14日 - 中国国务院总理李克强称，中国今年能够实现全年7.5%左右的预期增长目标，虽然明年经济下行压力较大，但中国经济的基本面没有变，将继续保持宏观政策的连续性和稳定性，适时适度预调微调。

中国政府网刊登李克强周四在东盟与中日韩 （10+3）领导人会议的讲话。他并表示，要共同打造中国－东盟自贸区升级版，提升东亚地区金融合作水平，进一步扩大本币互换的规模和范围，扩大跨境贸易本币结算。

“随着一系列创新、转型、惠民政策措施的落实到位，全年能够实现7.5%左右的预期增长目标，”他说道。今年前三季度中国经济运行处于合理区间，就业完成全年任务，结构调整取得积极进展，服务业比重进一步上升，新产业、新业态、新模式不断催生，正在形成经济发展新动能。

而展望明年，受国内外环境复杂多变和各种矛盾交织作用的影响，中国经济下行压力仍然较大，但中国经济的基本面没有变，正处于新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化建设的重要阶段，发展的韧性、潜力和回旋余地很大，完全有条件保持经济持续健康发展。

“将坚持稳中求进，保持宏观政策的连续性稳定性，适时适度预调微调，着力在改革创新、提质增效上下功夫，促进大众创业、万众创新，”他说，推动中国经济保持中高速增长、向中高端水平迈进。

中国国家统计局昨日公布数据显示，10月工业同比增速时隔一个月再度滑落至8%下方，投资增速亦进一步放缓，都表明经济下滑压力依然很大。分析师普遍预计四季度经济增速可能进一步放缓。

**共同打造中国－东盟自贸区升级版**

中国与东盟自2002年启动自贸区谈判以来，双边贸易增长了八倍，东盟十国的人均GDP增长了两倍多，中国连续五年是东盟最大贸易伙伴，东盟已成为中国第三大贸易伙伴。当前，东亚经济也面临较大下行压力，一些国家的量化宽松政策已影响到地区金融稳定。

李克强表示，要提升东亚地区金融合作水平，10+3国家要加强财金合作，着力提升清迈倡议多边化可操作性，充分利用新增预防性贷款工具，应对潜在的短期流动性困难。

“进一步扩大本币互换的规模和范围，扩大跨境贸易本币结算，加强清算机制建设，”他说。

他同日在中国－东盟（10+1）领导人会议上表示，中方愿向东盟国家提供100亿美元优惠性质贷款。力争在2015年底前完成与东盟国家共同推进自贸区升级版谈判。

同时，要加快建设互联互通基础网，中国国家开发银行 还将设立100亿美元的中国-东盟基础设施专项贷款。日前中国已经宣布成立400亿美元的丝路基金，优先支持互联互通建设。

“（中国）鼓励国内钢铁、水泥、平板玻璃等优势产能以投资、租赁、贷款等多种方式转移到有基础设施建设需求的东盟国家，实现互利共赢，”李克强称。

而在南海问题上，他表示，中方同意积极开展磋商，在协商一致基础上早日达成“南海行为准则”；还同意在各国海事部门间建立海上联合搜救热线平台，在外交部门间建立应对海上紧急事态高官热线。

“南海形势总体是稳定的，航行自由和安全也是有保障的...在寻求解决争议的过程中，中方倡议有关国家积极探讨共同开发，这也是管控分歧现实有效的办法，”他说。