新兴汇市：一些亚币下挫，市场关注中美首脑峰会

路透新加坡4月5日 - 一些亚币周三小跌，此后美国与中国将举行领导人峰会，该峰会或将凸显中美两国贸易紧张关系。 韩元 跌0.3%，台币 和印度卢比 双双下跌约0.2%。 泰铢 以下挫0.4%领跌，从周一触及的20个月高位约34.285回落。 马来亚银行分析师在一篇研究报告中称，由于市场担心泰国央行可能推出进一步措施来遏制热钱流入，这使泰铢受到打压。 交易员表示，部分投资人认为，泰国央行可能采取更多行动来限制泰铢走强，因而已削减泰铢多仓。 其他多数亚币变动不大，市场静待美国总统特朗普和中国国家主席习近平周四起的会晤。 SMBC日兴证券驻东京的资深经济分析师Kota Hirayama称，若两位领导人会面气氛友好，可能暂使美国对中国实施某种形式贸易措施的风险降低，这对亚币是正面的。 Hirayama称，鉴于美中关系存在不确定性，并面临法国总统选举等其他风险，亚洲货币本月将可能维持坚挺。 “我认为，贸易回升推动(亚洲经济体)改善的大趋势将不会中断，”他说。 **印尼卢比** 印尼卢比兑美元 持稳于13,323。 自2月以来，印尼卢比基本在13,300-13,400区间交易，其涨势在接近13,300水准时停滞，尽管外资流入印尼债市的势头强劲。 三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino称，印尼当局可能不愿意看到印尼卢比升值突破13,300水准。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.70 110.75 +0.05 +5.75 117.07 坡元 1.3983 1.3984 +0.01 +3.63 1.4490 台币 30.412 30.336 -0.25 +6.14 32.279 韩元 1124.87 1121.90 -0.26 +7.36 1207.70 泰铢 34.53 34.41 -0.35 +3.68 35.80 菲律宾披索 50.17 50.18 +0.01 -0.89 49.72 印尼卢比 13325.00 13327.00 +0.02 +1.09 13470.00 印度卢比 65.06 65.03 -0.05 +4.40 67.92 马币 4.4285 4.4300 +0.03 +1.26 4.4845 人民币 6.8861 6.8835 -0.04 +0.88 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 于春红/张若琪/王兴亚；审校 王洋/于春红/高琦)