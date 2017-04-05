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亚洲 | 2017年 4月 5日 星期三 13:47 BJT

新兴汇市：一些亚币下挫，市场关注中美首脑峰会

    路透新加坡4月5日 - 一些亚币周三小跌，此后美国与中国将举行领导人峰会，该峰会或将凸显中美两国贸易紧张关系。
    
    韩元          跌0.3%，台币        和印度卢比        双双下跌约0.2%。
    
    泰铢        以下挫0.4%领跌，从周一触及的20个月高位约34.285回落。

    马来亚银行分析师在一篇研究报告中称，由于市场担心泰国央行可能推出进一步措施来遏制热钱流入，这使泰铢受到打压。
    
    交易员表示，部分投资人认为，泰国央行可能采取更多行动来限制泰铢走强，因而已削减泰铢多仓。
    
    其他多数亚币变动不大，市场静待美国总统特朗普和中国国家主席习近平周四起的会晤。
    
    SMBC日兴证券驻东京的资深经济分析师Kota Hirayama称，若两位领导人会面气氛友好，可能暂使美国对中国实施某种形式贸易措施的风险降低，这对亚币是正面的。

    Hirayama称，鉴于美中关系存在不确定性，并面临法国总统选举等其他风险，亚洲货币本月将可能维持坚挺。
    
    “我认为，贸易回升推动(亚洲经济体)改善的大趋势将不会中断，”他说。
    
    
    **印尼卢比**
    
    印尼卢比兑美元      持稳于13,323。
    
    自2月以来，印尼卢比基本在13,300-13,400区间交易，其涨势在接近13,300水准时停滞，尽管外资流入印尼债市的势头强劲。
    
    三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino称，印尼当局可能不愿意看到印尼卢比升值突破13,300水准。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   110.70    110.75   +0.05   +5.75    117.07
    坡元                   1.3983    1.3984   +0.01   +3.63    1.4490
    台币                   30.412    30.336   -0.25   +6.14    32.279
    韩元                  1124.87   1121.90   -0.26   +7.36   1207.70
    泰铢                    34.53     34.41   -0.35   +3.68     35.80
    菲律宾披索              50.17     50.18   +0.01   -0.89     49.72
    印尼卢比             13325.00  13327.00   +0.02   +1.09  13470.00
    印度卢比                65.06     65.03   -0.05   +4.40     67.92
    马币                   4.4285    4.4300   +0.03   +1.26    4.4845
    人民币                 6.8861    6.8835   -0.04   +0.88    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 于春红/张若琪/王兴亚；审校 王洋/于春红/高琦)
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