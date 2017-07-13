新兴汇市：亚币上涨，因叶伦不急于升息的立场打击美元

路透7月13日 - 新兴亚币周四上涨。在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示美国未来最多只会缓慢升息后，美元受到打击。 0506GMT，美元指数 下跌0.2%至95.609。 叶伦周三表示，美国经济稳健程度足可以让美联储加息并开始缩减庞大的资产负债表，不过低通胀和中性利率偏低可能让美联储的转圜余地缩小。 “部分人士可能指称，她上日的谈话仍偏温和，但我们认为她谈话内容大致四平八稳，”马来亚银行资深汇市策略师Christopher Wong表示。 菲律宾披索兑美元 上涨0.2%，较本周稍早触及的11年新低略微回升。 台币兑美元 上涨多达0.6%，创三个月来最大盘中涨幅；印尼卢比兑美元 上涨0.3%，创4月25日以来最大盘中涨幅。 印度卢比兑美元 上涨0.2%，创逾三周来新高。 接下来的市场焦点在于叶伦对美国参议院金融委员会发表的证词，以及美国周五公布的通胀数据。 人民币兑美元即期 周四早盘续随中间价上行，并升破6.78元关口。交易员称，美联储主席叶伦略偏谨慎的言论继续打压美元多头人气，人民币中间价续涨，市场结汇意愿亦继续上升，盖过购汇旺季影响，中期仍值得看好。 他们并表示，最新公布的较好中国贸易数据对汇市影响有限。 韩元 在新兴亚币中涨幅居冠，上涨0.8%，为逾两周来最高。 韩国央行周四连续第13个月维持利率在纪录低位1.25%不变，符合外界广泛预期；决策者寻求提振低迷的民间消费，暂不考虑收紧政策。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.97 113.13 +0.14 +3.63 117.07 坡元 1.3761 1.3773 +0.09 +5.30 1.4490 台币 30.325 30.490 +0.54 +6.44 32.279 韩元 1136.00 1145.10 +0.80 +6.31 1207.70 泰铢 33.92 34.02 +0.29 +5.54 35.80 菲律宾披索 50.45 50.55 +0.20 -1.45 49.72 印尼卢比 13330.00 13369.00 +0.29 +1.05 13470.00 印度卢比 64.44 64.54 +0.16 +5.40 67.92 马币 4.2870 4.2920 +0.12 +4.61 4.4845 人民币 6.7762 6.7888 +0.19 +2.52 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/张明钧/张若琪 审校 张涛/于春红)