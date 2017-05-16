新兴汇市：亚币上涨，因美国制造业数据疲软削弱升息预期打压美元

路透5月16日 - 多数亚洲货币周二攀升，因美国制造业数据疲软，削弱对美国下月升息的预期，令美元承压。升息预期是推动美元近几周上涨的一个主要原因。 美国纽约联邦储备银行周一公布，其衡量纽约州企业活动的指数在5月意外下降，并且是去年10月以来首度降至负值。 分析师提醒，该指标下滑可能预示着制造业部门恶化。 根据芝加哥商业交易所(CME)的Fedwatch，市场对6月升息概率的预期从上周的84%下降至74%。 韩元兑美元 在亚币中领涨，最高上涨0.7%，至六周高位。 市场人气亦受油价走高提振，周一油价跳涨2%至逾三周高点，之前主要产油国沙特和俄罗斯称需将减产协议延长至2018年。 马币(林吉特) 连续第三日走强，涨0.3%，受油价上涨支撑。马来西亚是亚洲最大的石油和天然气出口国之一。 “虽然原油带动的乐观情绪是否会给新兴市场带来更为持久的动力尚待观察，但依然正面的风险偏好以及不太稳固的美元可能会形成利好，”华侨银行在报告中指出。 其它货币方面，人民币 连续第三个交易日上涨。 中国央行公开市场周二不仅恢复已暂停两日的逆回购操作，而且单日净投放达1,700亿元人民币，创近四个月新高。因今日有近1,800亿元的MLF（中期借贷便利）到期，且进入月度缴税期，央行遂加力投放，以呵护流动性。 印度卢比 逆势走低，此前则连涨三日。 周一出炉的政府数据显示，印度4月贸易逆差连续第二个月扩大，因原油和黄金进口增长。 印尼卢比/美元 持稳，报13,303，此前央行官员称，印尼明年将禁止个人携带超 过10亿卢比等额外国钞票进入该国 。 卢比/美元过去大幅趋软，但今年以来已升值逾1%。 无本金交割远期外汇(NDF) 市场预期一年后卢比/美元将贬至13,912。 泰铢/美元 日内最多涨0.2%，连升第四日。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.46 113.77 +0.27 +3.18 117.07 坡元 1.3979 1.3975 -0.03 +3.66 1.4490 台币 30.098 30.158 +0.20 +7.25 32.279 韩元 1117.10 1123.60 +0.58 +8.11 1207.70 泰铢 34.50 34.54 +0.10 +3.77 35.80 菲律宾披索 49.68 49.69 +0.03 +0.09 49.72 印尼卢比 13304.00 13303.00 -0.01 +1.25 13470.00 印度卢比 64.14 64.06 -0.12 +5.90 67.92 马币 4.3110 4.3250 +0.32 +4.02 4.4845 人民币 6.8915 6.8970 +0.08 +0.80 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王丽鑫/王颖/侯雪苹/张若琪 审校 高琦/张涛/王兴亚/刘秀红)