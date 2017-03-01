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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 14:17 BJT

新兴汇市：亚币下跌，因美国3月加息机率上升

    * 美联储官员讲话提升美国3月加息机率
    * 特朗普讲话未公布税改计划细节
    * 坡元兑美元跌0.4%

    路透班加罗尔/新加坡3月1日 - 亚洲货币周三下跌，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员言论提升了对其本月加息的预期，而美国总统特朗普的讲话仍未公布税改计划的细节。
    
    坡元兑美元        跌0.4%至1.4090，脱离周二所及三个月高位1.3975。
    
    菲律宾披索兑美元          下滑0.2%报50.305，逼近2月21日所及10年低点50.355。

    菲律宾披索表现弱于其他亚币，是今年以来唯一兑美元走软的亚币。分析师称，菲律宾贸易逆差近期扩大是披索的其中一个承压因素。
    
    亚币周三兑美元全线下滑，因美联储官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，推动美元上涨。
    
    新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong称，美联储政策制定者最新的讲话似乎盖过了特朗普国会演讲的影响。
    
    Sim称，虽然特朗普的演讲在细节披露方面分量不足，但也不是非常令人失望。

    “只有想从中找寻细节的人感到失望，但我不认为市场一开始有太高的预期。”他并称。
    
    美国总统特朗普周二对国会进行就职后的首次演讲，称他对美国移民体系整体改革持开放态度，一改他竞选造势时的强硬言辞。特朗普强调他希望将重心放在国内问题上，通过税改、1万亿(兆)美元基建支出及整改奥巴马医保(Obamacare)推动美国经济成长。            
    
    特朗普表示，希望为中产阶级提供“大幅税收减免”，并下调公司税率。但他未给出具体细节。                
    
    加拿大丰业银行驻新加坡外汇策略师Gao Qi说，在美联储3月14-15日的政策会议前，美元兑新兴亚币应还能录得一定程度的涨幅。
    

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   113.40    112.78   -0.55   +3.24    117.07
    坡元                   1.4091    1.4030   -0.43   +2.83    1.4490
    台币                   30.745    30.650   -0.31   +4.99    32.279
    韩元                  1136.44   1130.70   -0.51   +6.27   1207.70
    泰铢                    34.98     34.90   -0.23   +2.34     35.80
    菲律宾披索              50.28     50.21   -0.14   -1.11     49.72
    印尼卢比             13357.00  13331.00   -0.19   +0.85  13470.00
    印度卢比                66.83     66.69   -0.21   +1.63     67.92
    马币                   4.4480    4.4380   -0.22   +0.82    4.4845
    人民币                 6.8778    6.8687   -0.13   +1.00    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 李爽/刘秀红/张若琪 审校 王兴亚/于春红/艾茂林)
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