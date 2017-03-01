新兴汇市：亚币下跌，因美国3月加息机率上升

* 美联储官员讲话提升美国3月加息机率 * 特朗普讲话未公布税改计划细节 * 坡元兑美元跌0.4% 路透班加罗尔/新加坡3月1日 - 亚洲货币周三下跌，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员言论提升了对其本月加息的预期，而美国总统特朗普的讲话仍未公布税改计划的细节。 坡元兑美元 跌0.4%至1.4090，脱离周二所及三个月高位1.3975。 菲律宾披索兑美元 下滑0.2%报50.305，逼近2月21日所及10年低点50.355。 菲律宾披索表现弱于其他亚币，是今年以来唯一兑美元走软的亚币。分析师称，菲律宾贸易逆差近期扩大是披索的其中一个承压因素。 亚币周三兑美元全线下滑，因美联储官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，推动美元上涨。 新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong称，美联储政策制定者最新的讲话似乎盖过了特朗普国会演讲的影响。 Sim称，虽然特朗普的演讲在细节披露方面分量不足，但也不是非常令人失望。 “只有想从中找寻细节的人感到失望，但我不认为市场一开始有太高的预期。”他并称。 美国总统特朗普周二对国会进行就职后的首次演讲，称他对美国移民体系整体改革持开放态度，一改他竞选造势时的强硬言辞。特朗普强调他希望将重心放在国内问题上，通过税改、1万亿(兆)美元基建支出及整改奥巴马医保(Obamacare)推动美国经济成长。 特朗普表示，希望为中产阶级提供“大幅税收减免”，并下调公司税率。但他未给出具体细节。 加拿大丰业银行驻新加坡外汇策略师Gao Qi说，在美联储3月14-15日的政策会议前，美元兑新兴亚币应还能录得一定程度的涨幅。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.40 112.78 -0.55 +3.24 117.07 坡元 1.4091 1.4030 -0.43 +2.83 1.4490 台币 30.745 30.650 -0.31 +4.99 32.279 韩元 1136.44 1130.70 -0.51 +6.27 1207.70 泰铢 34.98 34.90 -0.23 +2.34 35.80 菲律宾披索 50.28 50.21 -0.14 -1.11 49.72 印尼卢比 13357.00 13331.00 -0.19 +0.85 13470.00 印度卢比 66.83 66.69 -0.21 +1.63 67.92 马币 4.4480 4.4380 -0.22 +0.82 4.4845 人民币 6.8778 6.8687 -0.13 +1.00 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 李爽/刘秀红/张若琪 审校 王兴亚/于春红/艾茂林)