新兴汇市：亚币交投谨慎受全球债市下跌影响，关注美国非农就业数据

路透7月7日 - 多数新兴亚币周五交投谨慎，因全球主权债券收益率全线上涨，这归因于市场押注欧洲央行更加接近退出货币刺激措施，投资者同时也在等待美国6月非农就业数据出炉。 自欧洲央行总裁德拉吉上周发表鹰派言论以来，有关欧洲央行停止向市场注入廉价资金的前景一直是主导全球市场的话题，这推高了公债收益率并打击了股市。 美元兑日圆 上涨，之前日本央行为了抑制公债收益率上涨而增加了日债购买规模。 印尼卢比 跌至七周低点，人民币 持平。 泰铢 连续第五日下跌，创五周最低水平，有可能连续第二周录得跌幅。 “亚洲市场今日目前为止似乎都非常平静。强劲的出口数据不足以推动马币大幅上涨，而美元兑日圆略走低，但现汇近于持平，”北欧联合银行的首席新兴市场分析师Anders Svendsen称。 在备受关注的美国非农就业报告今日稍晚发布前，市场活动受限。 市场关注的重点是美国就业报告中的薪资部分，以及美国消费者支出是否强劲到足以支持美联储进一步收紧政策的意图。 **印尼卢比和马币** 印尼卢比 触及5月19日以来的最低位，料将连续第三日下跌。 马币(林吉特) 周五持平，即使马来西亚5月出口较上年同期增长32.5%，远远超过预期。出口增长得益于制成品出口激增。 马币料将连续第四周下跌。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.71 113.20 -0.45 +2.95 117.07 坡元 1.3818 1.3820 +0.01 +4.86 1.4490 台币 30.604 30.601 -0.01 +5.47 32.279 韩元 1153.25 1157.40 +0.36 +4.72 1207.70 泰铢 34.08 34.06 -0.06 +5.05 35.80 菲律宾披索 50.59 50.67 +0.16 -1.72 49.72 印尼卢比 13403.00 13387.00 -0.12 +0.50 13470.00 印度卢比 64.73 64.78 +0.08 +4.94 67.92 马币 4.2960 4.2970 +0.02 +4.39 4.4845 人民币 6.8013 6.8035 +0.03 +2.14 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/孙国玉/侯雪苹；审校 刘秀红/李春喜/艾茂林)