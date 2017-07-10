新兴汇市：亚币兑美元持平至上涨，因投资者转而关注美国薪资增长乏力

路透7月10日 - 亚洲货币周一持平至走高，因美元回吐美国公布好于预期的就业数据后录得的涨幅，投资者把关注点转向薪资增长迟缓及其对货币政策的影响。 美国6月非农就业增幅远超过预期，曾提振美元周一攀升。但澳新银行驻新加坡亚洲研究部门主管Khoon Goh称，“薪资数据的强劲程度并不足以支撑美元取得更大涨幅”，并指出亚币日内将维持平稳。 0609 GMT时，美元指数 持稳于95.988。 韩元 以0.4%的升幅领涨地区货币。 周五的路透调查显示，新兴亚洲货币前景较年初改善，主要因外界对美国很快大幅减税的预期消退导致美元走软。 本周重点关注美联储主席叶伦在国会的证词陈述，内容料涵盖近期的政策决议和经济状况。 叶伦讲话之前，“欧债收益率带动下的发达经济体收益率上涨料引发一定程度的担忧，”瑞穗银行的外汇策略师Wei Liang Chang说。 人民币周一小幅走高，涨0.08%，此前中国公布的6月消费者物价指数(CPI)表现和预期相符。 “市场主要焦点放在下周出炉的第二季GDP数据上，所以对今天的CPI数据没有多大反应，”Goh称。 中国第二季GDP数据定于7月17日公布。 韩元兑美元 涨0.5%，为连续第二个交易日上涨。 “在一定程度上讲，市场可能担心韩国央行会入市干预。我们可能会看到韩国央行进行一定程度的干预，正因为如此，市场人士希望对美元/韩元多头进行一些获利了结，”瑞穗银行的Chang称。 韩国央行将于7月13日召开货币政策会议，并宣布利率决定。 泰国金融市场周一因假日休市。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 114.18 113.88 -0.26 +2.53 117.07 坡元 1.3822 1.3816 -0.04 +4.83 1.4490 台币 30.573 30.610 +0.12 +5.58 32.279 韩元 1148.42 1154.30 +0.51 +5.16 1207.70 菲律宾披索 50.68 50.58 -0.20 -1.90 49.72 印尼卢比 13397.00 13402.00 +0.04 +0.54 13470.00 印度卢比 64.53 64.59 +0.09 +5.25 67.92 马币 4.2970 4.2970 -0.00 +4.36 4.4845 人民币 6.8024 6.8067 +0.06 +2.12 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王兴亚/艾茂林/刘秀红；审校 王颖/张涛/张明钧)