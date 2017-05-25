新兴汇市：亚币受美联储会议记录支撑上涨，人民币触及两个月高点

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月25日 - 亚洲货币周四走坚，此前美联储公布的会议记录显示，决策者倾向于缓步升息；中国人民币在官方推动的美元卖盘拉动下触及两个月高点。上日评级机构穆迪下调中国主权债信评级。 人民币 上涨约0.2%，触及3月底以来高点。五名交易员称，多家中国国有银行于在岸市场卖出美元，这被视为当局出手展现实力。 上日人民币小幅走软，此前穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望 从负面调整为稳定，称随着中国增长放缓以及借款增多，财政实力将下降。 其他亚币则受到美联储会议记录的支撑。会议记录显示，决策者们同意暂不升息，直到证实美国经济放缓是暂时现象，不过多数美联储官员认为将很快升息。 会议纪录还显示，决策官员支持逐步缩减美联储的庞大资产负债表规模。 “新兴亚币随美元隔夜的趋软而大致走高，这预示了美元在亚洲盘的压力沉重基调。”华侨银行汇市分析师Emmanuel Ng在报告称。 Ng表示，包括韩元、台币、印度卢比和泰铢在内，几种亚币受到投资组合资金净流入的支撑。 印尼金融市场因公共假期休市。 韩元兑美元 在FOMC会议记录公布后获得很大提振，上涨0.8%。 韩国股市 连涨第五个交易日，盘中创下纪录高位，受韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推动，海外买盘也再添助力。 韩国央行周四维持指标利率不变，对经济增长前景的看法意外乐观，因新政府拟制定数以十亿美元计的财政刺激措施。 台币 和台股受益于外资买盘，台币中止两日连跌。 坡元 录得小幅涨幅，此前政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.76 111.49 -0.24 +4.75 117.07 坡元 1.3833 1.3844 +0.08 +4.75 1.4490 台币 30.067 30.183 +0.39 +7.36 32.279 韩元 1116.12 1126.80 +0.96 +8.21 1207.70 泰铢 34.22 34.37 +0.44 +4.62 35.80 菲律宾披索 49.85 50.00 +0.30 -0.25 49.72 印度卢比 64.52 64.73 +0.33 +5.28 67.92 马币 4.2730 4.2910 +0.42 +4.95 4.4845 人民币 6.8729 6.8895 +0.24 +1.07 6.9467 注：印尼市场逢假期休市；人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完 ) (编译 李春喜/张若琪/王兴亚；审校 蔡美珍/高琦/艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为