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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 14:59 BJT

新兴汇市：亚币受美联储会议记录支撑上涨，人民币触及两个月高点

    路透5月25日 - 亚洲货币周四走坚，此前美联储公布的会议记录显示，决策者倾向于缓步升息；中国人民币在官方推动的美元卖盘拉动下触及两个月高点。上日评级机构穆迪下调中国主权债信评级。
    
    人民币          上涨约0.2%，触及3月底以来高点。五名交易员称，多家中国国有银行于在岸市场卖出美元，这被视为当局出手展现实力。            
    
    上日人民币小幅走软，此前穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望 从负面调整为稳定，称随着中国增长放缓以及借款增多，财政实力将下降。            
    
    其他亚币则受到美联储会议记录的支撑。会议记录显示，决策者们同意暂不升息，直到证实美国经济放缓是暂时现象，不过多数美联储官员认为将很快升息。

    会议纪录还显示，决策官员支持逐步缩减美联储的庞大资产负债表规模。
    
    “新兴亚币随美元隔夜的趋软而大致走高，这预示了美元在亚洲盘的压力沉重基调。”华侨银行汇市分析师Emmanuel Ng在报告称。
    
    Ng表示，包括韩元、台币、印度卢比和泰铢在内，几种亚币受到投资组合资金净流入的支撑。
    
    印尼金融市场因公共假期休市。

    韩元兑美元          在FOMC会议记录公布后获得很大提振，上涨0.8%。
    
    韩国股市       连涨第五个交易日，盘中创下纪录高位，受韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推动，海外买盘也再添助力。
    
    韩国央行周四维持指标利率不变，对经济增长前景的看法意外乐观，因新政府拟制定数以十亿美元计的财政刺激措施。            
    
    台币        和台股受益于外资买盘，台币中止两日连跌。
    
    坡元        录得小幅涨幅，此前政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。            

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   111.76    111.49   -0.24   +4.75    117.07
    坡元                   1.3833    1.3844   +0.08   +4.75    1.4490
    台币                   30.067    30.183   +0.39   +7.36    32.279
    韩元                  1116.12   1126.80   +0.96   +8.21   1207.70
    泰铢                    34.22     34.37   +0.44   +4.62     35.80
    菲律宾披索              49.85     50.00   +0.30   -0.25     49.72
    印度卢比                64.52     64.73   +0.33   +5.28     67.92
    马币                   4.2730    4.2910   +0.42   +4.95    4.4845
    人民币                 6.8729    6.8895   +0.24   +1.07    6.9467
    注：印尼市场逢假期休市；人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完
) (编译 李春喜/张若琪/王兴亚；审校 蔡美珍/高琦/艾茂林)
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