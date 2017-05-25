新兴汇市：亚币受美联储会议记录支撑上涨，人民币触及两个月高点

路透5月25日 - 亚洲货币周四走坚，此前美联储公布的会议记录显示，决策者倾向于缓步升息；中国人民币在官方推动的美元卖盘拉动下触及两个月高点。上日评级机构穆迪下调中国主权债信评级。 人民币 上涨约0.2%，触及3月底以来高点。五名交易员称，多家中国国有银行于在岸市场卖出美元，这被视为当局出手展现实力。 上日人民币小幅走软，此前穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望 从负面调整为稳定，称随着中国增长放缓以及借款增多，财政实力将下降。 其他亚币则受到美联储会议记录的支撑。会议记录显示，决策者们同意暂不升息，直到证实美国经济放缓是暂时现象，不过多数美联储官员认为将很快升息。 会议纪录还显示，决策官员支持逐步缩减美联储的庞大资产负债表规模。 “新兴亚币随美元隔夜的趋软而大致走高，这预示了美元在亚洲盘的压力沉重基调。”华侨银行汇市分析师Emmanuel Ng在报告称。 Ng表示，包括韩元、台币、印度卢比和泰铢在内，几种亚币受到投资组合资金净流入的支撑。 印尼金融市场因公共假期休市。 韩元兑美元 在FOMC会议记录公布后获得很大提振，上涨0.8%。 韩国股市 连涨第五个交易日，盘中创下纪录高位，受韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推动，海外买盘也再添助力。 韩国央行周四维持指标利率不变，对经济增长前景的看法意外乐观，因新政府拟制定数以十亿美元计的财政刺激措施。 台币 和台股受益于外资买盘，台币中止两日连跌。 坡元 录得小幅涨幅，此前政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.76 111.49 -0.24 +4.75 117.07 坡元 1.3833 1.3844 +0.08 +4.75 1.4490 台币 30.067 30.183 +0.39 +7.36 32.279 韩元 1116.12 1126.80 +0.96 +8.21 1207.70 泰铢 34.22 34.37 +0.44 +4.62 35.80 菲律宾披索 49.85 50.00 +0.30 -0.25 49.72 印度卢比 64.52 64.73 +0.33 +5.28 67.92 马币 4.2730 4.2910 +0.42 +4.95 4.4845 人民币 6.8729 6.8895 +0.24 +1.07 6.9467 注：印尼市场逢假期休市；人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完 ) (编译 李春喜/张若琪/王兴亚；审校 蔡美珍/高琦/艾茂林)