新兴汇市：亚币受风险偏好回温扶助；台币升至近三周高位

路透5月22日 - 多数新兴亚币周一小涨，受风险偏好稍微回温的支撑；不过投资者对美国持续发酵的政治风波仍多顾忌。 亚洲投资者正评估朝鲜半岛紧张形势再起，此前朝鲜(北韩)周日发射了一枚弹道导弹，在其东海岸落海 ，不过市场对朝鲜一周内的第二次导弹试射多半淡定以对。 韩元/美元 上涨近1%，美元指数 徘徊于六个月低位附近。 “本周初的动能似乎是风险偏好型，这对亚币将有支撑作用，”瑞穗 银行资深分析师Vishnu Varathan表示。 “虽然投资者对于诸多风险保持高度警戒，但他们似乎正把风险摆在 一旁。这对股市人气也略微有利，股市人气看似正在摆脱避险模式。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 录得近一个月最大 盘中涨幅。 Varathan并称，市场可能会从周三公布的美联储联邦公开市场委员会 (FOMC)会议记录中寻求安慰，该会议记录或将略微提升美国公债收益率。 美国公债收益率周五跌至近一个月低位，因投资者担心针对总统特朗普的指控会阻碍减税和增加基建支出计划。 投资者还关注周四石油输出国组织(OPEC)会议，OPEC及其它产油国料同意延续减产协议至明年3月。 坡元 和泰铢 分别下跌约0.2%和0.3%，追随日圆 跌势，日圆下跌约0.2%。 印尼卢比 继续上行态势，摆脱周五弱势，此前评级机构标普将印尼主权评级上调至投资级。 台币兑美元 涨至近三周最高，最新涨0.6%至30.019，受到持续的外资流入提振。 台币今年迄今已累计涨约7.5%，在该区域中的表现仅次于累计涨8.1%的韩元。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.35 111.26 -0.08 +5.14 117.07 坡元 1.3874 1.3847 -0.19 +4.44 1.4490 台币 30.040 30.210 +0.57 +7.45 32.279 韩元 1118.60 1127.20 +0.77 +7.97 1207.70 泰铢 34.36 34.26 -0.29 +4.19 35.80 菲律宾披索 49.76 49.87 +0.22 -0.08 49.72 印尼卢比 13301.00 13330.00 +0.22 +1.27 13470.00 印度卢比 64.56 64.64 +0.12 +5.20 67.92 马币 4.3045 4.3200 +0.36 +4.18 4.4845 人民币 6.8902 6.8870 -0.05 +0.82 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 张若琪/王颖/刘秀红；审校 孙茉莉/张明钧/蔡美珍/艾茂林)