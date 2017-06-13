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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 15:15 BJT

新兴汇市：亚币在美联储会议前仅小幅波动，泰铢处于近两年高位

    路透6月13日 - 多数新兴亚币周二仅小幅波动，交易员等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议。美联储料在此次会议上升息，并对2017年进一步升息步伐给出暗示。
    
    波动幅度最大的是泰铢        ，上涨0.3%至近两年高位。
    
    该地区的交易员和分析师均在等待美联储两日会议后给出关键信息。美联储今年以来仅升息一次，是在3月。

    “我们预计今年升息三次，但投资人目前并未完全消化第三次升息，
”澳新银行资深外汇策略分析师Irene Cheung称。
    
    美联储预计周三1800GMT公布决议。基于美国就业市场趋紧，外界普
遍预期美联储将调升指标利率，或许还将提供更多缩减资产负债表计划的
细节。            
    
    坡元兑美元        周二小升0.07%。稍早公布的数据显示，新加坡
第一季失业率终值为2.2%，初值为2.3%。
    
    马币(林吉特)兑美元上涨0.15%。分析师表示，资金流入令马币持坚
。

    台币        下跌0.1%至近三周最低水准。该货币在过去五日均下跌。
    
    韩元          一度下跌0.3%，并触及近四周以来最低。
    
    韩国央行总裁李柱烈周一的表态令韩国一些交易员感到意外，他们认为李柱烈讲话是在暗示货币政策将会收紧。
    
    但李柱烈周二澄清道，他有关利率调整的表态并非暗示央行近期会收紧货币政策，并称利率将维持“宽松”。
    
    泰铢升至近两年高点，受强劲的经常帐盈余和资本流入等提振。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   110.15    109.92   -0.21   +6.28    117.07
    坡元                   1.3826    1.3839   +0.09   +4.80    1.4490
    台币                   30.219    30.176   -0.14   +6.82    32.279
    韩元                  1128.81   1127.30   -0.13   +6.99   1207.70
    泰铢                    33.96     34.07   +0.32   +5.42     35.80
    菲律宾披索              49.58     49.50   -0.15   +0.29     49.72
    印尼卢比             13294.00  13297.00   +0.02   +1.32  13470.00
    印度卢比                64.44     64.44   +0.01   +5.41     67.92
    马币                   4.2580    4.2635   +0.13   +5.32    4.4845
    人民币                 6.7971    6.7988   +0.03   +2.20    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 汪红英/蔡美珍；审校 张涛/艾茂林)
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