新兴汇市：亚币多在平盘附近游走；菲律宾披索升至一周高位

路透7月25日 - 美元从13个月低点温和复苏之际，亚洲货币周二多在平盘附近游走，与此同时，鉴于美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚将展开为期两天的政策会议，因此在此之前，投资者避免进行太大的押注。 美元指数 微升，因投资者静待美联储对缩表计划的细节。缩表可能使长期利率面临上行压力，并促使资金从新兴市场撤出。 “在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议前，市场今天采取保守立场。”澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh称。 “美元在过去几周亦遭到相当大的抛压，推动亚洲货币升到了一定水 准，使得市场参与者对于进一步追高变得有些谨慎，”Goh表示。 人民币兑美元即期 震荡小升，交易员称中国央行周二向货 币市场注入1,400亿元人民币(207.4亿美元)。 菲律宾披索兑美元 升至逾一周高位。 菲律宾总统杜特尔特周一在国情咨文中呼吁参议院通过税改法案，以 帮助为政府的基础设施计划提供资金。 印度卢比 和泰铢 小幅走贬。 **韩元** 韩元兑美元 从四个月高位回落，尽管韩国政府上调了今年 经济增长的前景。 “我认为在近期的强劲涨势之后，韩元开始显得有点高估，” Khoon Goh表示，“我们需要看看当前的潜在经济增长是否会加快，这对于韩元 能否维持坚挺走势至关重要。” 韩国周二上调今年经济成长预估，誓言将维持支持创造就业的扩张性 财政政策。韩国政府预计今年经济成长率为3%，为2014年成长3.3%以来的 最快。 **台币** 台币持稳，兑美元 徘徊在周一触及的一周高位附近，有望连 续第三日录得升幅。 “领先指标暗示，未来几个月经济活动的动能将进一步增强...”星 展银行在一份研报中写道。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.04 111.09 +0.05 +5.43 117.07 坡元 1.3611 1.3618 +0.05 +6.46 1.4490 台币 30.322 30.359 +0.12 +6.45 32.279 韩元 1115.30 1114.00 -0.12 +8.28 1207.70 泰铢 33.45 33.39 -0.18 +7.03 35.80 菲律宾披索 50.61 50.74 +0.26 -1.75 49.72 印尼卢比 13319.00 13308.00 -0.08 +1.13 13470.00 印度卢比 64.36 64.34 -0.02 +5.54 67.92 马币 4.2775 4.2760 -0.04 +4.84 4.4845 人民币 6.7493 6.7502 +0.01 +2.92 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 张若琪/张涛/王洋/白云; 审校 杜明霞/王颖/张若琪)