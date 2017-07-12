新兴汇市：亚币多数上涨，特朗普危机打击美元

路透7月12日 - 多数亚币周三兑美元上涨，美元遭受打击，因有新的迹象表明俄罗斯曾干预美国2016年总统选举，此外在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会发表半年度证词陈述之前，市场普遍谨慎。 随着投资者削减美元仓位，韩元、台币和泰铢均创下至少一个月来最大单日百分比涨幅，但菲律宾披索在略高于周二所及的纪录低点的水准徘徊，受围绕该国贸易赤字的担忧影响。 根据电邮，美国总统特朗普的长子小特朗普去年欣然同意与一位据称是俄罗斯政府律师的女士见面，而且据说后者手中可能握有可以打击民主党候选人希拉里克林顿的情报，以此作为俄罗斯正式支持特朗普的举措之一。 众所瞩目的美联储主席叶伦谈话将在今日稍晚登场，预料将就收紧政 策步调透露一些线索，此前美联储理事布雷纳德周二的评论令部分美元多 头感到失望。 0540GMT，美元指数 下跌0.09%至95.580。 “在叶伦发表谈话前，市场正在评估美国联邦公开市场委员会(FOMC) 迟缓收紧政策的议题，我认为这与收益率走软相呼应，这也对一些货币产 生拉力，”新加坡瑞穗银行经济及策略主管Vishnu Varathan表示。 “流出美元的资金重新配置...已经让一些低收益亚洲货币受惠，因 他们被视为是对冲仓位。” 他称这些货币包括台币 、韩元 ，某种程度而言坡 元也在其中，因这些货币的利率及相应收益率要低上许多。 韩元一度上涨多达0.6%，创逾一个月最大盘中百分比涨幅。 台币及泰铢尾随上涨，分别上涨0.4%，泰铢结束连跌六日走事，并创 下一个月来最大盘中涨幅，台币则是创下5月22日以来的最大涨幅。 坡元上涨0.1%，马币 则是上涨0.06%。 但菲律宾披索逆势下跌0.14%。披索上日曾触及2006年以来最低位，因数据显示，菲律宾5月创数十年来最 大贸易逆差。 荷兰安智银行(ING)亚洲资深分析师Joey Cuyegkeng指出，虽然从内需角度来看，可视贸易逆差扩大为正 面的，但鉴于逆差进一步扩大，因此披索短线可能进一步走软。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.52 113.92 +0.35 +3.13 117.07 坡元 1.3807 1.3817 +0.07 +4.95 1.4490 台币 30.475 30.593 +0.39 +5.92 32.279 韩元 1144.54 1151.10 +0.57 +5.52 1207.70 泰铢 33.99 34.11 +0.35 +5.33 35.80 菲律宾披索 50.60 50.53 -0.14 -1.74 49.72 印尼卢比 13370.00 13390.00 +0.15 +0.75 13470.00 印度卢比 64.52 64.59 +0.12 +5.28 67.92 马币 4.2935 4.2960 +0.06 +4.45 4.4845 人民币 6.7897 6.8012 +0.17 +2.31 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 孙国玉/张明钧/张若琪 审校 王兴亚/王洋/孙国玉)