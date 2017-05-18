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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 13:50 BJT

新兴汇市：亚币多数下跌，因特朗普的未来不确定性上升

    路透5月18日 - 多数亚洲货币周四下跌，因报导称美国总统特朗普曾
试图干预一项联邦调查后，有关其未来的不确定性上升。
    
    特朗普开除美国联邦调查局(FBI)局长科米后，白宫压力加剧。他曾
领导调查2016年大选中特朗普团队和俄罗斯是否有串谋行为。
    
    随后报导称特朗普曾要求时任美国FBI局长的科米，结束针对前美国
国家安全顾问弗林(Mike Flynn)与俄罗斯之间关系的调查。这项指控很严
重，若被证实有可能导致特朗普被弹劾。

    司法部已任命前联邦调查局局长穆勒(Robert Mueller)为特别检察官
，负责对“俄罗斯试图影响2016年总统选举结果，以及相关事件”的调查
。
    
    “直到几天前，弹劾特朗普还是民主党人士的一个美梦，但大多数人
都觉得不太可能实现。这是否会成功又是另一回事，”AxiTrader首席市
场策略分析师Greg McKenna称。
    
    “随着事情一直拖下去，这影响了信心，并威胁到美国政府的政策议
题，特别是有关税收及基础设施方面的政策议程。”
    
    韩元          跌幅在亚币之中居前，一度下挫0.8%，为近五周来最
大盘中百分比跌幅。
    
    韩国总统文在寅周三表示，与朝鲜(北韩)发生冲突的可能性很大。            

    坡元      触及六个月高点，然后掉头向下，略微下跌。
    
    日圆      走软0.3%，未受日本强劲GDP数据的影响。日本政府周四公布的数据显示，第一季经济创一年来最快增速，为10年来最长时间的扩张期。            
    
    人民币          在连涨四个交易日之后略微下跌。
    
    泰铢兑美元        上涨0.2%。
    
    泰国央行总裁周三表示，去年泰国较高的家庭负债水平有所下降，随着经济复苏应当继续下降。

    菲律宾披索/美元          跌0.2%，此前数据显示菲律宾第一季经济创一年半来最慢增速。            
    
    印尼卢比      跌0.1%，今天稍后印尼央行将公布利率决议。
    
    “除非印尼央行决议出现意外，否则我们预计央行政策决议对卢比的影响有限。”马来亚银行在报告中称
。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   111.25    110.80   -0.40   +5.23    117.07
    坡元                   1.3906    1.3898   -0.06   +4.20    1.4490
    台币                   30.216    30.140   -0.25   +6.83    32.279
    韩元                  1124.30   1118.30   -0.53   +7.42   1207.70
    泰铢                    34.48     34.52   +0.12   +3.83     35.80
    菲律宾披索              49.80     49.76   -0.07   -0.15     49.72
    印尼卢比             13340.00  13322.00   -0.13   +0.97  13470.00
    印度卢比                64.34     64.15   -0.30   +5.56     67.92
    马币                   4.3260    4.3210   -0.12   +3.66    4.4845
    人民币                 6.8898    6.8847   -0.07   +0.83    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 王丽鑫/蔡美珍/李春喜/张若琪 审校 王洋/王颖/王兴亚/白云)
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