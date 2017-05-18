新兴汇市：亚币多数下跌，因特朗普的未来不确定性上升

路透5月18日 - 多数亚洲货币周四下跌，因报导称美国总统特朗普曾 试图干预一项联邦调查后，有关其未来的不确定性上升。 特朗普开除美国联邦调查局(FBI)局长科米后，白宫压力加剧。他曾 领导调查2016年大选中特朗普团队和俄罗斯是否有串谋行为。 随后报导称特朗普曾要求时任美国FBI局长的科米，结束针对前美国 国家安全顾问弗林(Mike Flynn)与俄罗斯之间关系的调查。这项指控很严 重，若被证实有可能导致特朗普被弹劾。 司法部已任命前联邦调查局局长穆勒(Robert Mueller)为特别检察官 ，负责对“俄罗斯试图影响2016年总统选举结果，以及相关事件”的调查 。 “直到几天前，弹劾特朗普还是民主党人士的一个美梦，但大多数人 都觉得不太可能实现。这是否会成功又是另一回事，”AxiTrader首席市 场策略分析师Greg McKenna称。 “随着事情一直拖下去，这影响了信心，并威胁到美国政府的政策议 题，特别是有关税收及基础设施方面的政策议程。” 韩元 跌幅在亚币之中居前，一度下挫0.8%，为近五周来最 大盘中百分比跌幅。 韩国总统文在寅周三表示，与朝鲜(北韩)发生冲突的可能性很大。 坡元 触及六个月高点，然后掉头向下，略微下跌。 日圆 走软0.3%，未受日本强劲GDP数据的影响。日本政府周四公布的数据显示，第一季经济创一年来最快增速，为10年来最长时间的扩张期。 人民币 在连涨四个交易日之后略微下跌。 泰铢兑美元 上涨0.2%。 泰国央行总裁周三表示，去年泰国较高的家庭负债水平有所下降，随着经济复苏应当继续下降。 菲律宾披索/美元 跌0.2%，此前数据显示菲律宾第一季经济创一年半来最慢增速。 印尼卢比 跌0.1%，今天稍后印尼央行将公布利率决议。 “除非印尼央行决议出现意外，否则我们预计央行政策决议对卢比的影响有限。”马来亚银行在报告中称 。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.25 110.80 -0.40 +5.23 117.07 坡元 1.3906 1.3898 -0.06 +4.20 1.4490 台币 30.216 30.140 -0.25 +6.83 32.279 韩元 1124.30 1118.30 -0.53 +7.42 1207.70 泰铢 34.48 34.52 +0.12 +3.83 35.80 菲律宾披索 49.80 49.76 -0.07 -0.15 49.72 印尼卢比 13340.00 13322.00 -0.13 +0.97 13470.00 印度卢比 64.34 64.15 -0.30 +5.56 67.92 马币 4.3260 4.3210 -0.12 +3.66 4.4845 人民币 6.8898 6.8847 -0.07 +0.83 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王丽鑫/蔡美珍/李春喜/张若琪 审校 王洋/王颖/王兴亚/白云)