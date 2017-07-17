新兴汇市：亚币多数小涨，因对美联储升息的预期降温提振风险偏好

路透新加坡7月17日 - 新兴亚币周一多数小幅上涨，受风险偏好升温提振，因在美国公布疲软的6月经济数据后，投资者对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年第三次升息的预期降温。 美国6月消费者物价持平，零售销售连续第二个月下滑，直指通胀不振，国内需求疲弱，削弱了美联储今年第三次升息的可能性。 美元指数报95.195，距离上周五所及10个月低点不远。 “虽然从9月开始缩减资产负债表的可能性似乎已上升，但由于通胀低于预期，年底时再度升息的几率似乎已下降。这对新兴亚币构成利好，”新加坡银行的汇市策略师Sim Moh Siong说。 “我想目前，主旋律是追逐新兴市场的收益。” 联邦基金利率期货 暗示，美联储在12月前再次升息的机率约为50%，而且对明年全年升息次数的预期低于两次。美联储决策者曾暗示今年还会再升息一次，2018年将再升息四次。 中国经济数据显示第二季GDP增幅高于预期，亦提振亚币，尽管分析师认为由于决策者寻求降低金融风险，今年余下时间中国成长动能将降温。 人民币兑美元 小涨，之前中国央行将人民币中间价定在八个半月高位。 新加坡贸易数据强劲，6月出口增幅为预期的两倍，帮助坡元 小涨至去年10月以来高位。 印尼数据则显示6月进出口双双较上年同期萎缩，为九个月来首见，不过仍该月贸易仍录得顺差。 印尼卢比兑美元 上涨近0.2%。 市场普遍的风险偏好也推升韩元 上涨近0.5%。分析师预计，周四将公布的数据料显示7月1-20日出口强劲。 汤森路透数据显示，多数亚币的波动率近期已下降。印尼卢比三个月波动率周一为5.17 %，低于年初时的9%；印度卢比波动率为4.7%，低于年初时的5.75%。 分析师称，这种情况是进行利差交易的完美时机。 “通常像印度卢比和印尼卢比这样的高收益货币，会是进行利差交易的优选，”新加坡 银行的Sim称。 “他们在过去几周有些波动，但鉴于全球经济成长呈现韧性，而且各央行对于未来收紧 政策颇为谨慎，有些已经开始企稳。” 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.63 112.50 -0.12 +3.94 117.07 坡元 1.3701 1.3711 +0.07 +5.76 1.4490 台币 30.404 30.417 +0.04 +6.17 32.279 韩元 1128.02 1133.30 +0.47 +7.06 1207.70 泰铢 33.70 33.85 +0.45 +6.23 35.80 菲律宾披索 50.65 50.65 +0.01 -1.83 49.72 印尼卢比 13318.00 13337.00 +0.14 +1.14 13470.00 印度卢比 64.36 64.45 +0.14 +5.53 67.92 马币 4.2890 4.2910 +0.05 +4.56 4.4845 人民币 6.7727 6.7741 +0.02 +2.57 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/白云/张若琪/刘秀红；审校 王洋/蔡美珍/艾茂林/王兴亚)