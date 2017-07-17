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新兴汇市：亚币多数小涨，因对美联储升息的预期降温提振风险偏好
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2017年7月17日 / 早上7点01分 / 2 天内

新兴汇市：亚币多数小涨，因对美联储升息的预期降温提振风险偏好

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透新加坡7月17日 - 新兴亚币周一多数小幅上涨，受风险偏好升温提振，因在美国公布疲软的6月经济数据后，投资者对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年第三次升息的预期降温。
    
    美国6月消费者物价持平，零售销售连续第二个月下滑，直指通胀不振，国内需求疲弱，削弱了美联储今年第三次升息的可能性。             美元指数报95.195，距离上周五所及10个月低点不远。
    
    “虽然从9月开始缩减资产负债表的可能性似乎已上升，但由于通胀低于预期，年底时再度升息的几率似乎已下降。这对新兴亚币构成利好，”新加坡银行的汇市策略师Sim Moh Siong说。
    

    “我想目前，主旋律是追逐新兴市场的收益。”
    
     联邦基金利率期货       暗示，美联储在12月前再次升息的机率约为50%，而且对明年全年升息次数的预期低于两次。美联储决策者曾暗示今年还会再升息一次，2018年将再升息四次。
    
    中国经济数据显示第二季GDP增幅高于预期，亦提振亚币，尽管分析师认为由于决策者寻求降低金融风险，今年余下时间中国成长动能将降温。
    
    人民币兑美元          小涨，之前中国央行将人民币中间价定在八个半月高位。

    新加坡贸易数据强劲，6月出口增幅为预期的两倍，帮助坡元      小涨至去年10月以来高位。            
    
    印尼数据则显示6月进出口双双较上年同期萎缩，为九个月来首见，不过仍该月贸易仍录得顺差。
    
    印尼卢比兑美元      上涨近0.2%。
    
    市场普遍的风险偏好也推升韩元          上涨近0.5%。分析师预计，周四将公布的数据料显示7月1-20日出口强劲。

    汤森路透数据显示，多数亚币的波动率近期已下降。印尼卢比三个月波动率周一为5.17
%，低于年初时的9%；印度卢比波动率为4.7%，低于年初时的5.75%。
    
    分析师称，这种情况是进行利差交易的完美时机。
    
    “通常像印度卢比和印尼卢比这样的高收益货币，会是进行利差交易的优选，”新加坡
银行的Sim称。
    
    “他们在过去几周有些波动，但鉴于全球经济成长呈现韧性，而且各央行对于未来收紧
政策颇为谨慎，有些已经开始企稳。”
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
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    印尼卢比             13318.00  13337.00   +0.14   +1.14  13470.00
    印度卢比                64.36     64.45   +0.14   +5.53     67.92
    马币                   4.2890    4.2910   +0.05   +4.56    4.4845
    人民币                 6.7727    6.7741   +0.02   +2.57    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 汪红英/白云/张若琪/刘秀红；审校 王洋/蔡美珍/艾茂林/王兴亚)

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