新兴汇市：亚币多数持稳观望美国就业数据，人民币劲升

路透6月1日 - 在美国就业数据公布前夕，许多亚洲新兴货币周四几近持平，唯一例外为中国人民币，在国有大型银行的美元卖盘支持下，人民币升至近七个月高位。 “除了人民币以外，亚洲货币走势是在反映美元的区间波动表现，”新加坡银行外汇分析师Sim Moh Siong指出。 “现在，我认为市场是在等待(周五公布的)美国就业数据，”他称。 马币兑美元 下跌约0.2%至4.28，创5月24日以来最低。一项民间调查显示，马国5月制造业活动萎缩，因产出及新订单下滑。 泰铢兑美元 下跌约0.3%至34.160。5月整体消费者物价数据较上年同期意外下跌，为14个月来首见。 泰国央行表示，周一将就外汇管制改革召开记者会，决策人士仍把焦点放在压低强势泰铢。 印尼卢比 周四因逢假日而未有交投。 最近投资者对新兴市场兴趣有所增加。周三的调查显示，5月为连续第四个月实现200亿美元以上的资金净流入。 人民币兑美元 涨约0.25%至6.8008，料将连续第四日实现上涨。稍早，据察中国大型国有银行在在岸外汇市场以6.80的水平卖出美元。 抛售美元是中国阻击人民币贬值预期之战的一部分，之前穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1。 中国央行周四将人民币中间价推高了0.8%，为2005年汇率制度改革以来第二大单日升幅。现汇汇率很快跟进。 印度卢比兑美元 周四涨0.1%左右。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.98 110.75 -0.21 +5.49 117.07 坡元 1.3845 1.3831 -0.10 +4.66 1.4490 台币 30.110 30.102 -0.03 +7.20 32.279 韩元 1120.66 1119.50 -0.10 +7.77 1207.70 泰铢 34.15 34.05 -0.29 +4.83 35.80 菲律宾披索 49.78 49.77 -0.03 -0.12 49.72 印度卢比 64.46 64.50 +0.06 +5.37 67.92 马币 4.2860 4.2790 -0.16 +4.63 4.4845 人民币 6.8020 6.8170 +0.22 +2.13 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 蔡美珍/张明钧/王颖；审校 艾茂林/于春红)