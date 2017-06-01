新兴汇市：亚币多数持稳观望美国就业数据，人民币劲升

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月1日 - 在美国就业数据公布前夕，许多亚洲新兴货币周四几近持平，唯一例外为中国人民币，在国有大型银行的美元卖盘支持下，人民币升至近七个月高位。 “除了人民币以外，亚洲货币走势是在反映美元的区间波动表现，”新加坡银行外汇分析师Sim Moh Siong指出。 “现在，我认为市场是在等待(周五公布的)美国就业数据，”他称。 马币兑美元 下跌约0.2%至4.28，创5月24日以来最低。一项民间调查显示，马国5月制造业活动萎缩，因产出及新订单下滑。 泰铢兑美元 下跌约0.3%至34.160。5月整体消费者物价数据较上年同期意外下跌，为14个月来首见。 泰国央行表示，周一将就外汇管制改革召开记者会，决策人士仍把焦点放在压低强势泰铢。 印尼卢比 周四因逢假日而未有交投。 最近投资者对新兴市场兴趣有所增加。周三的调查显示，5月为连续第四个月实现200亿美元以上的资金净流入。 人民币兑美元 涨约0.25%至6.8008，料将连续第四日实现上涨。稍早，据察中国大型国有银行在在岸外汇市场以6.80的水平卖出美元。 抛售美元是中国阻击人民币贬值预期之战的一部分，之前穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1。 中国央行周四将人民币中间价推高了0.8%，为2005年汇率制度改革以来第二大单日升幅。现汇汇率很快跟进。 印度卢比兑美元 周四涨0.1%左右。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.98 110.75 -0.21 +5.49 117.07 坡元 1.3845 1.3831 -0.10 +4.66 1.4490 台币 30.110 30.102 -0.03 +7.20 32.279 韩元 1120.66 1119.50 -0.10 +7.77 1207.70 泰铢 34.15 34.05 -0.29 +4.83 35.80 菲律宾披索 49.78 49.77 -0.03 -0.12 49.72 印度卢比 64.46 64.50 +0.06 +5.37 67.92 马币 4.2860 4.2790 -0.16 +4.63 4.4845 人民币 6.8020 6.8170 +0.22 +2.13 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 蔡美珍/张明钧/王颖；审校 艾茂林/于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为