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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 15:46 BJT

新兴汇市：亚币多数持稳观望美国就业数据，人民币劲升

    路透6月1日 - 在美国就业数据公布前夕，许多亚洲新兴货币周四几近持平，唯一例外为中国人民币，在国有大型银行的美元卖盘支持下，人民币升至近七个月高位。
    
    “除了人民币以外，亚洲货币走势是在反映美元的区间波动表现，”新加坡银行外汇分析师Sim Moh Siong指出。
    
    “现在，我认为市场是在等待(周五公布的)美国就业数据，”他称。

    马币兑美元      下跌约0.2%至4.28，创5月24日以来最低。一项民间调查显示，马国5月制造业活动萎缩，因产出及新订单下滑。
    
    泰铢兑美元      下跌约0.3%至34.160。5月整体消费者物价数据较上年同期意外下跌，为14个月来首见。
    
    泰国央行表示，周一将就外汇管制改革召开记者会，决策人士仍把焦点放在压低强势泰铢。
    
    印尼卢比      周四因逢假日而未有交投。

    最近投资者对新兴市场兴趣有所增加。周三的调查显示，5月为连续第四个月实现200亿美元以上的资金净流入。
    
    人民币兑美元          涨约0.25%至6.8008，料将连续第四日实现上涨。稍早，据察中国大型国有银行在在岸外汇市场以6.80的水平卖出美元。
    
    抛售美元是中国阻击人民币贬值预期之战的一部分，之前穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1。
    
    中国央行周四将人民币中间价推高了0.8%，为2005年汇率制度改革以来第二大单日升幅。现汇汇率很快跟进。
    
    印度卢比兑美元        周四涨0.1%左右。

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                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   110.98    110.75   -0.21   +5.49    117.07
    坡元                   1.3845    1.3831   -0.10   +4.66    1.4490
    台币                   30.110    30.102   -0.03   +7.20    32.279
    韩元                  1120.66   1119.50   -0.10   +7.77   1207.70
    泰铢                    34.15     34.05   -0.29   +4.83     35.80
    菲律宾披索              49.78     49.77   -0.03   -0.12     49.72    
    印度卢比                64.46     64.50   +0.06   +5.37     67.92
    马币                   4.2860    4.2790   -0.16   +4.63    4.4845
    人民币                 6.8020    6.8170   +0.22   +2.13    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价
        (完) (编译 蔡美珍/张明钧/王颖；审校 艾茂林/于春红)
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