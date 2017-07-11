FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 天前
新兴汇市：亚币多数横盘整理，投资者静待美联储主席叶伦国会证词
#“通俄门”
#G20汉堡峰会
#半岛局势
#2017年夏季达沃斯
#图片精选
频道
专题
美联储决策者谨慎看待进一步升息 因通胀低迷且薪资增长迟滞
专题：美联储加息之路
美联储决策者谨慎看待进一步升息 因通胀低迷且薪资增长迟滞
焦点：特朗普长子相关电邮表明他欢迎俄罗斯帮助击败希拉里
深度分析
焦点：特朗普长子相关电邮表明他欢迎俄罗斯帮助击败希拉里
乐视网CEO称公司仍有机会翻盘 招行回应超额查封乐视资产
中国财经
乐视网CEO称公司仍有机会翻盘 招行回应超额查封乐视资产
图片视频
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月11日 / 早上6点19分 / 1 天前

新兴汇市：亚币多数横盘整理，投资者静待美联储主席叶伦国会证词

2 分钟阅读

    路透7月11日 - 新兴亚币周二大多横盘整理，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将向国会做证词陈述，投资者等待从中获得有关美联储何时收紧货币政策的线索。
    
    随着主权债收益率涨势暂歇，且投资者在叶伦讲话前保持谨慎，美元兑其他主要货币涨势也放缓。
    
    叶伦周三和周四将在国会就半年度货币政策做证词陈述，由于上周五公布的美国非农就业数据表现相对强劲，美元多头期望叶伦保持鹰派立场。

    瑞穗银行在报告中称，在明显缺乏央行新线索及重要财报出炉前，汇市保持平静。
    
    台币        在淡静交投中上涨0.1%，领涨亚币。
    
    印度卢比        上涨0.07%，连续第四天走高，周三将有印度6月消费者物价指数(CPI)数据公布。
    
    路透调查显示，印度6月CPI升幅料放缓至1.7%的纪录低位，受累于食品和油价大跌；而这样的数据可能会增强降息呼声。
    
    与此同时，泰铢        触及一个多月来最低水准，下滑0.1%。
    
    泰国央行助理总裁Vachira Aromdee周二称，泰铢坚挺对出口的影响有限。
    
    人民币          在过去七个交易日中第六天小跌，受企业美元需求和中间价走低压制。
    
    业内人士周二透露，中国央行今日将进行总额400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期100亿元。这是央行连续12日暂停公开市场操作后逆回购再次重启，总量与今日到期资金规模相同，据此计算，单日既无净回笼亦无净投放。            

    
    **菲律宾披索**
    
    菲律宾披索          跌0.2%，触及2006年9月以来的最低位。
    
    “这是国内政治和技术面因素合力产生的影响，美元/菲律宾披索似乎在50水准上方获得良好支持，”澳洲联邦银行外汇策略师Andy Ji称。
    
    周二出炉的数据显示，虽然菲律宾5月出口连续第六个月增长，但当月贸易逆差较上年同期却扩大。
 
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   114.40    114.03   -0.32   +2.33    117.07
    坡元                   1.3844    1.3845   +0.01   +4.67    1.4490
    台币                   30.568    30.585   +0.06   +5.60    32.279
    韩元                  1151.56   1149.50   -0.18   +4.88   1207.70
    泰铢                    34.11     34.08   -0.09   +4.95     35.80
    菲律宾披索              50.87     50.70   -0.34   -2.26     49.72
    印尼卢比             13392.00  13396.00   +0.03   +0.58  13470.00
    印度卢比                64.49     64.53   +0.06   +5.32     67.92
    马币                   4.2960    4.2950   -0.02   +4.39    4.4845
    人民币                 6.8065    6.8030   -0.05   +2.06    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 汪红英/许娜/侯雪苹；审校 王兴亚/张明钧/刘秀红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below