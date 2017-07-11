新兴汇市：亚币多数横盘整理，投资者静待美联储主席叶伦国会证词

路透7月11日 - 新兴亚币周二大多横盘整理，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将向国会做证词陈述，投资者等待从中获得有关美联储何时收紧货币政策的线索。 随着主权债收益率涨势暂歇，且投资者在叶伦讲话前保持谨慎，美元兑其他主要货币涨势也放缓。 叶伦周三和周四将在国会就半年度货币政策做证词陈述，由于上周五公布的美国非农就业数据表现相对强劲，美元多头期望叶伦保持鹰派立场。 瑞穗银行在报告中称，在明显缺乏央行新线索及重要财报出炉前，汇市保持平静。 台币 在淡静交投中上涨0.1%，领涨亚币。 印度卢比 上涨0.07%，连续第四天走高，周三将有印度6月消费者物价指数(CPI)数据公布。 路透调查显示，印度6月CPI升幅料放缓至1.7%的纪录低位，受累于食品和油价大跌；而这样的数据可能会增强降息呼声。 与此同时，泰铢 触及一个多月来最低水准，下滑0.1%。 泰国央行助理总裁Vachira Aromdee周二称，泰铢坚挺对出口的影响有限。 人民币 在过去七个交易日中第六天小跌，受企业美元需求和中间价走低压制。 业内人士周二透露，中国央行今日将进行总额400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期100亿元。这是央行连续12日暂停公开市场操作后逆回购再次重启，总量与今日到期资金规模相同，据此计算，单日既无净回笼亦无净投放。 **菲律宾披索** 菲律宾披索 跌0.2%，触及2006年9月以来的最低位。 “这是国内政治和技术面因素合力产生的影响，美元/菲律宾披索似乎在50水准上方获得良好支持，”澳洲联邦银行外汇策略师Andy Ji称。 周二出炉的数据显示，虽然菲律宾5月出口连续第六个月增长，但当月贸易逆差较上年同期却扩大。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 114.40 114.03 -0.32 +2.33 117.07 坡元 1.3844 1.3845 +0.01 +4.67 1.4490 台币 30.568 30.585 +0.06 +5.60 32.279 韩元 1151.56 1149.50 -0.18 +4.88 1207.70 泰铢 34.11 34.08 -0.09 +4.95 35.80 菲律宾披索 50.87 50.70 -0.34 -2.26 49.72 印尼卢比 13392.00 13396.00 +0.03 +0.58 13470.00 印度卢比 64.49 64.53 +0.06 +5.32 67.92 马币 4.2960 4.2950 -0.02 +4.39 4.4845 人民币 6.8065 6.8030 -0.05 +2.06 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/许娜/侯雪苹；审校 王兴亚/张明钧/刘秀红)