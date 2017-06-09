新兴汇市：亚币大多小升，对英国大选结果反应不大

路透6月9日 - 大多数亚币周五上涨，未受英国大选结果冲击波的影响。大选结果可能令英国政局陷入动荡，并推迟英国退欧谈判。 韩元兑美元 领涨，坡元 和印度卢比日内小跌。人民币 持平，此前中国央行公布的人民币中间价连续第二日下跌。 “我认为今天总的来说，亚币受英国情势的影响不大，”瑞穗银行驻新加坡经济和策略主管Vishnu Varathan说。 “除非有迹象清楚显示英国脱欧谈判明显会受到冲击，否则可能不会 看到人气影响蔓延到亚洲的情况。” 随着英国执政党保守党失去多数席位，大选后英国将面临“悬峙议会 ”局面，这令外界对首相特雷莎梅的领导力，以及10天后即将开始的脱欧 谈判充满疑虑。 全球市场面对的其他主要风险大都尘埃落定，包括美国联邦调查局(F BI)科米在参议院作证，以及欧洲央行关闭降息大门，投资者的注意力将 转向下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)的利率决定。 多数分析师预计将升息25个基点。分析师称，投资者会在美联储决定之前保持谨慎，他 们将通过下周会议找寻今年稍晚更多升息的任何信号。升息会削弱高收益新兴市场货币的吸 引力。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.29 109.97 -0.29 +6.15 117.07 坡元 1.3835 1.3801 -0.25 +4.73 1.4490 台币 30.091 30.105 +0.05 +7.27 32.279 韩元 1123.07 1122.10 -0.09 +7.54 1207.70 泰铢 34.05 34.07 +0.06 +5.14 35.80 菲律宾披索 49.49 49.50 +0.02 +0.47 49.72 印尼卢比 13287.00 13296.00 +0.07 +1.38 13470.00 印度卢比 64.25 64.21 -0.05 +5.72 67.92 马币 4.2610 4.2670 +0.14 +5.25 4.4845 人民币 6.7973 6.7995 +0.03 +2.20 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 杜明霞/王丽鑫/刘秀红；审校 蔡美珍/高琦/孙茉莉)