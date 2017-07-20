新兴汇市：亚币小幅走低，美元反弹且欧洲央行会议前人气谨慎

路透7月20日 - 亚币周四走低，因美元从10个月低位反弹，且欧洲央 行今日稍后政策会议结果出炉前市场弥漫谨慎气氛。 美元指数 涨近0.2%至94.93。该指数周二触及10个月低位94.47 6。 欧洲央行会议料将为秋季调整政策打下基础，该行可能在强调经济增 长改善的同时试图平抑市场预期。该行之前曾引起金融市场的一次不太严 重的震荡。 “在欧洲央行今日开会前，市场中出现一些小心翼翼的仓位调整活动，”瑞穗银行汇市分析师Chang Wei Liang说。 “在外汇市场，美元兑亚洲货币站稳脚跟，投资者可能在关注欧洲央行动向。若该央行也转向鹰派政策立场，可能对高收益亚币带来负面影响。” 然而日本央行周四的政策决定远谈不上鹰派，该央行维持货币政策不变，并推后实现通胀目标的时间，从而强化了在缩减大规模刺激举措方面，日本央行将会明显落后于全球其他主要央行的预期。 泰铢/美元 在6月贸易数据出炉前微跌；印度卢比/美元 盘中亦下跌，此前的三个交易日均上涨。 人民币兑美元即期 走软，此前中国央行将人民币汇率中间价 设在6.7464，略低于周三的九个月最高中间价6.7451。 尽管在投资者等待有关欧洲央行缩减刺激计划的线索之际，多数亚币下跌，但一些分析师认为，如果欧洲央行表达鹰派立场，则可能利好亚币。 “我们认为欧元区刺激计划回撤的可能性不会打击亚洲资产，因为欧洲央行任何回撤举措都可能是非常渐进的，”渣打银行投资策略师Tariq Ali称。 “而且，市场可能还会将此视为对全球经济成长前景改善的确认，这将利好亚洲资产。” **泰铢** 泰铢兑美元 小跌，稍晚泰国将公布6月贸易数据。路透调查预估6月结关后出口 料连续第四个月较上年同期增长，但成长步伐放缓。 相对强弱指标(RSI)等技术指标显示，泰铢接近超买水准。 “美元/泰铢一直呈现超卖，技术性修正的风险升高，”丰业银行的一份报告指出。 泰铢兑美元今年至今上涨近6.5%，涨幅居东南亚之冠。 泰国财政部长表示，泰铢兑美元报在近26个月高点之际，经济成长至今尚未受到强势泰 铢的影响。 **印尼卢比** 印尼卢比兑美元 下跌0.08%至13,327，稍晚将迎来央行政策利率决议。 马来亚银行一份报告表示，“我们认为尽管通胀偏高，但预期印尼央行将不会调整政策 利率，以维持宽松环境支撑经济成长。” 印尼6月的年通胀率小幅上升至4.37%。 分析师表示，外资料持续流入印尼债券，支撑卢比。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.13 111.95 -0.16 +4.41 117.07 坡元 1.3695 1.3677 -0.13 +5.81 1.4490 台币 30.456 30.397 -0.19 +5.99 32.279 韩元 1124.35 1120.60 -0.33 +7.41 1207.70 泰铢 33.65 33.60 -0.14 +6.39 35.80 菲律宾披索 50.87 50.94 +0.15 -2.25 49.72 印尼卢比 13330.00 13317.00 -0.10 +1.05 13470.00 印度卢比 64.40 64.28 -0.18 +5.47 67.92 马币 4.2885 4.2845 -0.09 +4.57 4.4845 人民币 6.7654 6.7526 -0.19 +2.68 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王颖/汪红英/刘秀红/张明钧; 审校 张涛/张若琪/王颖/艾茂林)