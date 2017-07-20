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新兴汇市：亚币小幅走低，美元反弹且欧洲央行会议前人气谨慎
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2017年7月20日 / 早上6点12分 / 2 天前

新兴汇市：亚币小幅走低，美元反弹且欧洲央行会议前人气谨慎

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透7月20日 - 亚币周四走低，因美元从10个月低位反弹，且欧洲央
行今日稍后政策会议结果出炉前市场弥漫谨慎气氛。
    
    美元指数      涨近0.2%至94.93。该指数周二触及10个月低位94.47
6。
    
    欧洲央行会议料将为秋季调整政策打下基础，该行可能在强调经济增
长改善的同时试图平抑市场预期。该行之前曾引起金融市场的一次不太严
重的震荡。

    “在欧洲央行今日开会前，市场中出现一些小心翼翼的仓位调整活动，”瑞穗银行汇市分析师Chang Wei Liang说。
    
    “在外汇市场，美元兑亚洲货币站稳脚跟，投资者可能在关注欧洲央行动向。若该央行也转向鹰派政策立场，可能对高收益亚币带来负面影响。”
    
    然而日本央行周四的政策决定远谈不上鹰派，该央行维持货币政策不变，并推后实现通胀目标的时间，从而强化了在缩减大规模刺激举措方面，日本央行将会明显落后于全球其他主要央行的预期。            
    
    泰铢/美元        在6月贸易数据出炉前微跌；印度卢比/美元        盘中亦下跌，此前的三个交易日均上涨。

    人民币兑美元即期          走软，此前中国央行将人民币汇率中间价          设在6.7464，略低于周三的九个月最高中间价6.7451。
    
    尽管在投资者等待有关欧洲央行缩减刺激计划的线索之际，多数亚币下跌，但一些分析师认为，如果欧洲央行表达鹰派立场，则可能利好亚币。
    
    “我们认为欧元区刺激计划回撤的可能性不会打击亚洲资产，因为欧洲央行任何回撤举措都可能是非常渐进的，”渣打银行投资策略师Tariq Ali称。
    
    “而且，市场可能还会将此视为对全球经济成长前景改善的确认，这将利好亚洲资产。”

    
    **泰铢**
    
    泰铢兑美元        小跌，稍晚泰国将公布6月贸易数据。路透调查预估6月结关后出口
料连续第四个月较上年同期增长，但成长步伐放缓。
    
    相对强弱指标(RSI)等技术指标显示，泰铢接近超买水准。
    
    “美元/泰铢一直呈现超卖，技术性修正的风险升高，”丰业银行的一份报告指出。
    
    泰铢兑美元今年至今上涨近6.5%，涨幅居东南亚之冠。
    
    泰国财政部长表示，泰铢兑美元报在近26个月高点之际，经济成长至今尚未受到强势泰
铢的影响。
    
    
    **印尼卢比**
    
    印尼卢比兑美元      下跌0.08%至13,327，稍晚将迎来央行政策利率决议。
    
    马来亚银行一份报告表示，“我们认为尽管通胀偏高，但预期印尼央行将不会调整政策
利率，以维持宽松环境支撑经济成长。”
    
    印尼6月的年通胀率小幅上升至4.37%。
    
    分析师表示，外资料持续流入印尼债券，支撑卢比。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
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    马币                   4.2885    4.2845   -0.09   +4.57    4.4845
    人民币                 6.7654    6.7526   -0.19   +2.68    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 王颖/汪红英/刘秀红/张明钧; 审校 张涛/张若琪/王颖/艾茂林)

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