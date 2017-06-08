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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 15:22 BJT

新兴汇市：亚币小跌，投资者在重大风险事件之前保持谨慎

    路透6月8日 - 亚币周四小跌，因投资者在全球性重大事件发生前保持谨慎。这些事件包括在未来24小时内英国大选结果、欧洲央行政策会议以及前美国联邦调查局(FBI)局长科米在参议院作证等。
    
    美元指数      周四回升，科米的书面证词没有披露有关“通俄门”调查的重大消息。美元指数日内涨0.1%至96.705。

    “亚币的疲弱，部分是因为美元反弹，”澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh称。“市场参与者正在等待主要风险事件。”
    
    分析师称，英国大选结果将对新兴亚币等风险资产生重要影响，若英国首相特雷莎梅失利，可能将导致全球形势不稳。
    
    周三公布的民调显示，特雷莎梅的保守党有望在议会中赢得多数席位。

    分析师称，若欧洲央行周四的会议基调强硬，那么一旦促使资金流出
亚洲地区，势必也会损及亚币。
    
    韩元          和菲律宾披索        追随股市下滑，泰铢        
从本周稍早所及的两年高点回落，不过这三种货币随后都缩减了跌幅。
    
    原油周三5%的跌幅令马币和印尼卢比下滑。

    美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策利率决议预定下周出炉，分析师表示，若美联储声明指向将再度升息，将支撑美元。
    
    澳洲国民银行的亚洲市场策略研究负责人Christy Tan指出，焦点料将重新回到美联储6月升息之后的政策路径，以及美国与亚洲的利率差距是否会开始对亚币造成影响。
    
    印度卢比兑美元        周四下跌0.09%，至64.380。
    
    印度央行周三维持政策利率不变，符合预期，但同时调降通胀率预估。
    
    大华银行在一份报告中指出，预计8月2日印度央行货币政策会议将降息25个基点，12月6日会议再降25个基点。
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   109.58    109.79   +0.19   +6.84    117.07
    坡元                   1.3811    1.3817   +0.04   +4.92    1.4490
    台币                   30.096    30.095   -0.00   +7.25    32.279
    韩元                  1122.29   1124.00   +0.15   +7.61   1207.70
    泰铢                    34.01     33.99   -0.06   +5.26     35.80
    菲律宾披索              49.49     49.51   +0.04   +0.46     49.72
    印尼卢比             13296.00  13303.00   +0.05   +1.31  13470.00
    印度卢比                64.34     64.33   -0.02   +5.56     67.92
    马币                   4.2650    4.2590   -0.14   +5.15    4.4845
    人民币                 6.7928    6.7945   +0.03   +2.27    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 刘秀红/于春红/孙茉莉/蔡美珍；审校 张涛/艾茂林/王颖)
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