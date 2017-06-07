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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 14:30 BJT

新兴汇市：亚币微跌，周四重大政经事件之前投资者规避高风险资产

    路透6月7日 - 多数亚洲货币周三微跌，等待周四一系列政经事件，投资者在为市场发生极端走势的可能性做准备。
    
    三大关键事件都将在周四发生，分别是英国大选、欧洲央行政策会议以及前美国联邦调查局(FBI)I局长科米进行证词陈述。
    
    “我们看到了避险的温和版，交易商在为本周稍晚的重大宏观事件做准备，”AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna称。

    黄金和主权债这种避险资产受到投资者青睐。日圆兑美元      日内
小幅下跌，徘徊在周二所及一个半月高位附近。
    
    “在‘超级星期四’之前，对日圆的避险需求可能也会增加，特别是
在英国大选结果不确定性上升的情况下，”三菱东京日联银行在研究报告
中表示。
    
    英国民调结果并不一致，有的民调结果显示首相特蕾莎梅的政党将赢
得多数，有的显示各政党都不能获得绝大多数席位，因此英国将出现“僵
局”议会。
    
    几个中东国家与卡塔尔断交引发的不安情绪仍未消散，这也令投资者
保持观望。

    韩元下跌近0.5%，为表现最差的新兴亚币，追随韩国国内股市的疲弱走势。
    
    分析师预期，周四的重要事件将给亚币带来一些波动，亚币的波动性近来已降至多个月低点。韩元10天期波动率报在5.46%，为32个月来最低；台币波动率则降至5.7%的七个月低位。
    
    印度卢比        近持平，该国央行周三召开政策会议。
    
    分析师预期央行的基调将没有之前那么强硬，以反映通胀压力忧虑放缓。
    
    “我们预期印度央行周三将维持政策利率在6.25%不变，并软化货币政策立场。若是如此，后续将见到更多投资组合资金流入。”加拿大丰业银行在一份报告称。
    
    “另一方面，如果央行今天下午决定维持其强硬立场，将令政府和外资都感到失望。”

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                         最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   109.43    109.40   -0.03   +6.98    117.07
    坡元                   1.3806    1.3791   -0.11   +4.95    1.4490
    台币                   30.098    30.093   -0.02   +7.25    32.279
    韩元                  1123.82   1118.30   -0.49   +7.46   1207.70
    泰铢                    34.01     34.01   +0.01   +5.26     35.80
    菲律宾披索              49.55     49.56   +0.02   +0.34     49.72
    印尼卢比             13308.00  13297.00   -0.08   +1.22  13470.00
    印度卢比                64.47     64.43   -0.05   +5.36     67.92
    马币                   4.2700    4.2650   -0.12   +5.02    4.4845
    人民币                 6.7951    6.7945   -0.01   +2.23    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 刘秀红/王颖/张若琪 审校 孙茉莉/王洋/艾茂林)
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