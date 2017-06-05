新兴汇市：亚币整体走坚，因表现不佳的美国就业数据打压美元

路透6月5日 - 新兴亚币周一整体走坚，因美元在七个月低点附近徘徊，之前公布的美国5月非农就业数据令人失望，引发了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息次数的疑虑。 在表现远逊于路透调查预估的美国非农就业数据公布后，美元指数 触及去年11月美国大选以来的最低水准。 虽然很多分析师确信美联储本月会升息，但他们预计今年下半年的升息路径将更为缓和。 “围绕美联储升息路径确定性的怀疑由令人失望的非农就业数据引发，导致美债收益率下滑且美元走软，”瑞穗银行部门主管Vishnu Varathan在一份研究报告中称。 股市走强及外资流入推动菲律宾披索兑美元 和马币(林吉特) 分别涨逾0.25%。外资已连续17周买超马来西亚股票，而且上周每个交易日都买超菲律宾股票。 马来西亚连续第五个月实现出口两位数增幅，也推动马币涨至11月10日以来最高水准。 泰铢/美元 涨逾0.5%，是今天表现最好的亚币之一。周一央 行就外汇监管改革召开记者会。 本周全球将迎来三大事件：英国大选、欧洲央行(ECB)政策会议，以 及前美国FBI局长科米(James Comey)在参议院的听证会。分析师预计这些 事件将给该地区带来一些风险。 “若大选影响到全球市场人气，将左右亚洲市场。亚洲货币可能因而 下跌，”丰业银行外汇策略师高奇说。 但分析师称，若欧洲央行周四延续其鸽派论调，则可能利好地区货币 。 “我们预计(欧洲央行总裁)德拉吉将会强调，要缩减货币宽松措施仍为时过早，因此，日本以外亚洲市场的资本流入可能会持续，支撑日圆以外亚币，”瑞穗银行分析师Varathan称。 泰铢兑美元 小升0.63%，至34.045。 泰国当局周一宣布外汇管制改革措施，决策高层焦点在于压抑强势泰铢。 但一些分析师表示，要抑制泰铢升值将很困难。 “虽然希望泰铢贬值的意愿很强烈，但在经常帐盈余高企之下，要遏制汇率是很有挑战性的，”澳新银行报告称。 印度卢比兑美元 小升0.13%，至64.353，为5月17日以来最强。 印度央行周三召开利率会议，多数分析师预估将维持不变。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.48 110.40 -0.07 +5.96 117.07 坡元 1.3791 1.3804 +0.09 +5.07 1.4490 台币 30.065 30.127 +0.21 +7.36 32.279 韩元 1117.03 1121.80 +0.43 +8.12 1207.70 泰铢 33.95 34.26 +0.91 +5.45 35.80 菲律宾披索 49.35 49.55 +0.40 +0.75 49.72 印尼卢比 13283.00 13303.00 +0.15 +1.41 13470.00 印度卢比 64.30 64.44 +0.21 +5.63 67.92 马币 4.2645 4.2790 +0.34 +5.16 4.4845 人民币 6.8036 6.8085 +0.07 +2.10 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/刘秀红/艾茂林/蔡美珍；审校 高琦/王颖/王洋)