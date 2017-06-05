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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 15:25 BJT

新兴汇市：亚币整体走坚，因表现不佳的美国就业数据打压美元

    路透6月5日 - 新兴亚币周一整体走坚，因美元在七个月低点附近徘徊，之前公布的美国5月非农就业数据令人失望，引发了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息次数的疑虑。
    
    在表现远逊于路透调查预估的美国非农就业数据公布后，美元指数      触及去年11月美国大选以来的最低水准。
    
    虽然很多分析师确信美联储本月会升息，但他们预计今年下半年的升息路径将更为缓和。

    “围绕美联储升息路径确定性的怀疑由令人失望的非农就业数据引发，导致美债收益率下滑且美元走软，”瑞穗银行部门主管Vishnu Varathan在一份研究报告中称。
    
    股市走强及外资流入推动菲律宾披索兑美元          和马币(林吉特)        分别涨逾0.25%。外资已连续17周买超马来西亚股票，而且上周每个交易日都买超菲律宾股票。
    
    马来西亚连续第五个月实现出口两位数增幅，也推动马币涨至11月10日以来最高水准。

    泰铢/美元        涨逾0.5%，是今天表现最好的亚币之一。周一央
行就外汇监管改革召开记者会。
    
    本周全球将迎来三大事件：英国大选、欧洲央行(ECB)政策会议，以
及前美国FBI局长科米(James Comey)在参议院的听证会。分析师预计这些
事件将给该地区带来一些风险。
    
    “若大选影响到全球市场人气，将左右亚洲市场。亚洲货币可能因而
下跌，”丰业银行外汇策略师高奇说。
    
    但分析师称，若欧洲央行周四延续其鸽派论调，则可能利好地区货币
。

    “我们预计(欧洲央行总裁)德拉吉将会强调，要缩减货币宽松措施仍为时过早，因此，日本以外亚洲市场的资本流入可能会持续，支撑日圆以外亚币，”瑞穗银行分析师Varathan称。
    
    泰铢兑美元        小升0.63%，至34.045。
    
    泰国当局周一宣布外汇管制改革措施，决策高层焦点在于压抑强势泰铢。
    
    但一些分析师表示，要抑制泰铢升值将很困难。
    
    “虽然希望泰铢贬值的意愿很强烈，但在经常帐盈余高企之下，要遏制汇率是很有挑战性的，”澳新银行报告称。
    
    印度卢比兑美元        小升0.13%，至64.353，为5月17日以来最强。
    
    印度央行周三召开利率会议，多数分析师预估将维持不变。
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   110.48    110.40   -0.07   +5.96    117.07
    坡元                   1.3791    1.3804   +0.09   +5.07    1.4490
    台币                   30.065    30.127   +0.21   +7.36    32.279
    韩元                  1117.03   1121.80   +0.43   +8.12   1207.70
    泰铢                    33.95     34.26   +0.91   +5.45     35.80
    菲律宾披索              49.35     49.55   +0.40   +0.75     49.72
    印尼卢比             13283.00  13303.00   +0.15   +1.41  13470.00
    印度卢比                64.30     64.44   +0.21   +5.63     67.92
    马币                   4.2645    4.2790   +0.34   +5.16    4.4845
    人民币                 6.8036    6.8085   +0.07   +2.10    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 汪红英/刘秀红/艾茂林/蔡美珍；审校 高琦/王颖/王洋)
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