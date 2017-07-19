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19 小时前
新兴汇市：亚币谨慎交投，等待欧洲央行会议
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2017年7月19日 / 早上6点35分 / 19 小时前

新兴汇市：亚币谨慎交投，等待欧洲央行会议

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透7月19日 - 大多数亚币周三交投谨慎，欧洲央行即将召开政策会议，技术指标显示最近几日美元超卖。
    
    欧洲央行周四将开会，投资者仍对会议结果保持警惕。本月稍早欧洲央行暗示廉价资金时代可能将结束。但一些看涨欧元的交易员担心，欧洲央行决策者们的行动可能不像言辞那么强硬。
    
    美元指数      小涨0.18%至94.772，周二曾跌至10个月低点，因美国共和党医改计划在参议院闯关失败，使得对总统特朗普是否有能力推进改革日程的担忧重燃。            

    技术指标显示，美元指数处于超卖区域。其相对强弱指标(RSI)目前接近30水准。
    
    “在欧洲央行及日本央行开会之前，亚洲货币大致处于守势，”马来亚银行资深汇市策略师Christopher Wong表示。
    
    “我们预期不会出现重大调整政策的意外情况。但若欧洲央行撤回刺激举措，冒险意愿可能受到影响，这可能会打压部分亚洲货币。”
    
    人民币兑美元          下跌，为八日来首见，尽管官方设定的中间价创下近九个月来最高，因美元近期下跌后，企业逢低买进。
    
    韩元兑美元          涨幅在区域货币中名列前茅，为过去两周涨逾3%再添柴加火。

    而印度卢比         日内持平，本月近上涨约0.5%。
    
    “尽管外币囤积规模上升放缓了卢比的升值步伐，这也在全球流动性
收紧时为卢比提供了一种缓冲，”Scotiabank在一份报告中称。
    
    数据显示截至7月7日，印度的外汇储备达到3,863.8亿美元，去年底
时则为3,603亿美元。
    
      **菲律宾披索**
    
    菲律宾披索兑美元      小跌0.08%至50.82，交易员称企业对美元的
需求强劲。

    在标普将菲律宾2017年GDP增长预估从6.6%下调至6.4%之后，分析师对披索短期前景并不看好。
    
    “美元/菲律宾披索未来几周可能会试探51披索关口，”加拿大丰业银行在一份报告中说。
    
    外资今年以来卖超约4亿美元菲律宾股票。
    
    披索今年以来已下跌逾2%，是今年迄今表现最糟糕的亚币。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.07    112.06   -0.01   +4.46    117.07
    坡元                   1.3677    1.3662   -0.11   +5.94    1.4490
    台币                   30.377    30.370   -0.02   +6.26    32.279
    韩元                  1120.27   1123.10   +0.25   +7.80   1207.70
    泰铢                    33.62     33.59   -0.09   +6.48     35.80
    菲律宾披索              50.85     50.77   -0.15   -2.22     49.72
    印尼卢比             13312.00  13308.00   -0.03   +1.19  13470.00
    印度卢比                64.32     64.32   +0.00   +5.60     67.92
    马币                   4.2830    4.2840   +0.02   +4.70    4.4845
    人民币                 6.7564    6.7478   -0.13   +2.82    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 杜明霞/张明钧/王洋/汪红英；审校 艾茂林/刘秀红/李春喜/王颖)

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