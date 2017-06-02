新兴汇市：亚币限于窄幅区间波动，人民币中止四连涨回落

路透6月2日 - 亚洲货币兑美元周五多数持稳，限于窄幅区间波动，人民币 中止四连涨，因离岸流动性紧张局面缓解。 周五晚间美国公布非农就业报告之前，投资者不愿大举交易，美国非农就业数据有可能支撑6月升息的机率。数据若是强劲，将支撑美国在年底前再升一次息的前景，时间可能在9月。 “美国薪资数据是亚洲早盘市场为何如此迟滞的部分原因所在，因该数据有可能支持美国6月升息并支撑美元，而这会导致亚币回落，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)新加坡分行的亚洲研究主管Khoon Goh说。 “今天，亚洲货币没有太多的指引。” 路透对分析师的调查结果显示，美国5月份非农就业岗位料增加18.5万个。 人民币兑美元下跌约0.1%至6.8142，但仍徘徊在周四所及近七个月高位附近。人民币本周料升值约0.57%，不过只有三个交易日。 “人民币回调大致在预期之中，所以中国当局没有发出任何强有力的信号来进一步推高人民币，”Goh说。 韩元 上涨约0.12%，台币 涨0.03%。韩国和台湾股市周五上扬，与亚洲整体市场走势一致，追随隔夜美股的强劲涨势。 马币(林吉特)涨约0.18%，据称外国组合投资者表示他们在睽违六个月后再度回到马来 西亚市场。之前许多这类投资因不满马来西亚央行打压离岸马币交易的举措，而暂时退出市 场。 马币/美元本周约贬值0.27%，之前连续两周上涨。 印尼卢比周五升值约0.13%；印度卢比则升0.1%。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.60 111.34 -0.23 +4.90 117.07 坡元 1.3857 1.3858 +0.01 +4.57 1.4490 台币 30.102 30.117 +0.05 +7.23 32.279 韩元 1121.60 1122.00 +0.04 +7.68 1207.70 泰铢 34.16 34.14 -0.06 +4.80 35.80 菲律宾披索 49.62 49.75 +0.27 +0.21 49.72 印尼卢比 13305.00 13321.00 +0.12 +1.24 13470.00 印度卢比 64.42 64.47 +0.08 +5.43 67.92 马币 4.2795 4.2860 +0.15 +4.79 4.4845 人民币 6.8149 6.8062 -0.13 +1.93 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 白云/王兴亚/张若琪 审校 孙茉莉/郑茵/艾茂林)