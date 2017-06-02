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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 14:16 BJT

新兴汇市：亚币限于窄幅区间波动，人民币中止四连涨回落

    路透6月2日 - 亚洲货币兑美元周五多数持稳，限于窄幅区间波动，人民币          中止四连涨，因离岸流动性紧张局面缓解。
    
    周五晚间美国公布非农就业报告之前，投资者不愿大举交易，美国非农就业数据有可能支撑6月升息的机率。数据若是强劲，将支撑美国在年底前再升一次息的前景，时间可能在9月。
    
    “美国薪资数据是亚洲早盘市场为何如此迟滞的部分原因所在，因该数据有可能支持美国6月升息并支撑美元，而这会导致亚币回落，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)新加坡分行的亚洲研究主管Khoon Goh说。

    “今天，亚洲货币没有太多的指引。”
    
    路透对分析师的调查结果显示，美国5月份非农就业岗位料增加18.5万个。            
    
    人民币兑美元下跌约0.1%至6.8142，但仍徘徊在周四所及近七个月高位附近。人民币本周料升值约0.57%，不过只有三个交易日。
    
    “人民币回调大致在预期之中，所以中国当局没有发出任何强有力的信号来进一步推高人民币，”Goh说。
    
    韩元          上涨约0.12%，台币        涨0.03%。韩国和台湾股市周五上扬，与亚洲整体市场走势一致，追随隔夜美股的强劲涨势。

    马币(林吉特)涨约0.18%，据称外国组合投资者表示他们在睽违六个月后再度回到马来
西亚市场。之前许多这类投资因不满马来西亚央行打压离岸马币交易的举措，而暂时退出市
场。
    
    马币/美元本周约贬值0.27%，之前连续两周上涨。
    
    印尼卢比周五升值约0.13%；印度卢比则升0.1%。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   111.60    111.34   -0.23   +4.90    117.07
    坡元                   1.3857    1.3858   +0.01   +4.57    1.4490
    台币                   30.102    30.117   +0.05   +7.23    32.279
    韩元                  1121.60   1122.00   +0.04   +7.68   1207.70
    泰铢                    34.16     34.14   -0.06   +4.80     35.80
    菲律宾披索              49.62     49.75   +0.27   +0.21     49.72
    印尼卢比             13305.00  13321.00   +0.12   +1.24  13470.00
    印度卢比                64.42     64.47   +0.08   +5.43     67.92
    马币                   4.2795    4.2860   +0.15   +4.79    4.4845
    人民币                 6.8149    6.8062   -0.13   +1.93    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 白云/王兴亚/张若琪 审校 孙茉莉/郑茵/艾茂林)
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