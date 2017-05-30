新兴汇市：亚洲货币兑强势美元下跌，韩元连续三日走低

路透5月30日 - 亚洲货币周二兑走强中的美元下跌，因英国政局及欧元区政局的不确定性打压两地货币走低，市场焦点也因此转向美元。 英镑兑美元 下跌，此前一份民调显示，在即将到来的大选中，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)所属的保守党领先主要反对党工党的幅度降至6个百分点。 欧元兑美元 则是因为希腊的纾困问题下跌，因欧元区财经首长上周未能和国际货币组织(IMF)就减轻希腊债务问题达成共识。 “英国的一些调查凸显出，市场原本认为的软退欧变成了硬退欧，”外汇经纪商OANDA资深交易员Stephen Innes称，“这种风险环境正对全球人气造成负面影响。” 0632 GMT，美元指数 上涨0.33%。 “我们预计欧元将仍然略显疲弱，从而给美元兑其他主要货币和亚洲货币带来一些上行力道，”华侨银行在报告中表示。 韩元兑美元 下跌约0.27%，连跌第三个交易日。 韩国定于周三公布5月工业生产数据。路透对13名分析师的调查显示，韩国5月出口料连续第七个月增长，但由于工作天数减少，增速可能放缓。 由于中国休市，在岸人民币 没有交易。但离岸人民币兑美元 周一跌 约0.04%，之前一度涨升0.23%。 市场参与者正等着观望中国市场周三恢复交易后，中间价机制调整将如何运作，与此同 时，离岸人民币/美元则略微走软，报6.8305。 中国外汇市场自律机制汇率工作组周五称，近日考虑在人民币对美元汇率中间价报价模 型中引入逆周期因子，模型参数由各报价行根据对宏观经济和外汇市场形势的判断自行设定 。 台币 亦因台湾金融市场休市而没有交易。 坡元/美元下滑约0.12%，延续周一跌势，跌至近一周低点。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.82 111.24 +0.38 +5.64 117.07 坡元 1.3875 1.3861 -0.10 +4.43 1.4490 韩元 1124.45 1121.70 -0.24 +7.40 1207.70 泰铢 34.15 34.12 -0.08 +4.83 35.80 菲律宾披索 49.84 49.82 -0.04 -0.24 49.72 印尼卢比 13332.00 13320.00 -0.09 +1.04 13470.00 印度卢比 64.64 64.49 -0.23 +5.07 67.92 马币 4.2815 4.2750 -0.15 +4.74 4.4845 (完) (编译 张明钧/王兴亚/张若琪 审校 于春红/王颖/郑茵)