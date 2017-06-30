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2 天前
新兴汇市：人民币料创下2008年6月以来最佳季度表现，韩元触及11周低位
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2017年6月30日 / 早上6点17分 / 2 天前

新兴汇市：人民币料创下2008年6月以来最佳季度表现，韩元触及11周低位

2 分钟阅读

    路透6月30日 - 人民币          周五延续涨势，已是连续第四天上涨，料将实现2008年6月以来最佳季度表现，受到美元走软以及好于预期的制造业数据提振。
    
    中国央行今日将人民币汇率中间价          设在6.7744，为2016年11月7日以来最强水准。
    
    中间价的走强反映出了美元的疲态。海外市场中美元兑一篮子主要货币跌至近九个月低位。

    市场对于欧洲和加拿大的货币政策将变得更加鹰派的预期升温，并对美国今年再度升息持有疑虑，这些都对美元构成拖累。
    
    人民币本周涨1%，有望录得2005年7月以来的最大单周涨幅，本季兑美元则上涨1.7%。
    
    中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51.7，高于路透调查预估中值51.0。上月为51.2。            
    
    其它亚币方面，马币(林吉特)      涨0.1%，菲律宾披索          则结束连续三日的下跌走势。
    
    “除了资金流入势头继续放缓的印度卢比以外，亚洲投资组合净流动环境普遍依然有利，”华侨银行在报告中称。
    
    印度卢比        一度跌0.2%触及两周低点，料将连续第四日下跌。

    韩元          周五一度下跌0.5%，创逾11周以来最低水准，因在全球股市普遍下跌后，投资者撤离新兴市场。
    
    富兰克林坦伯顿出售韩国债券，引发了潜在资本外流担忧，进一步令韩元承压。
    
    坡元兑美元周五连续第四日上涨，一度上涨0.2%，触及逾两周最高水准。
    
    新加坡金管局数据显示，新加坡5月银行整体放贷较前月增长0.32%，较上年同期增加6.8%。
    
    坡元第二季累计上涨1.4%，料将连续第二季录得季度涨幅。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.07    112.16   +0.08   +4.46    117.07
    坡元                   1.3768    1.3791   +0.17   +5.24    1.4490
    台币                   30.418    30.370   -0.16   +6.12    32.279
    韩元                  1143.90   1141.10   -0.24   +5.58   1207.70
    泰铢                    33.97     33.94   -0.09   +5.39     35.80
    菲律宾披索              50.55     50.53   -0.04   -1.65     49.72
    印尼卢比             13325.00  13325.00   +0.00   +1.09  13470.00
    印度卢比                64.76     64.63   -0.20   +4.88     67.92
    马币                   4.2920    4.2920   +0.00   +4.49    4.4845
    人民币                 6.7704    6.7851   +0.22   +2.60    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 刘秀红/侯雪苹/汪红英；审校 孙茉莉/于春红/艾茂林)

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