新兴汇市：人民币料创下2008年6月以来最佳季度表现，韩元触及11周低位

路透6月30日 - 人民币 周五延续涨势，已是连续第四天上涨，料将实现2008年6月以来最佳季度表现，受到美元走软以及好于预期的制造业数据提振。 中国央行今日将人民币汇率中间价 设在6.7744，为2016年11月7日以来最强水准。 中间价的走强反映出了美元的疲态。海外市场中美元兑一篮子主要货币跌至近九个月低位。 市场对于欧洲和加拿大的货币政策将变得更加鹰派的预期升温，并对美国今年再度升息持有疑虑，这些都对美元构成拖累。 人民币本周涨1%，有望录得2005年7月以来的最大单周涨幅，本季兑美元则上涨1.7%。 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51.7，高于路透调查预估中值51.0。上月为51.2。 其它亚币方面，马币(林吉特) 涨0.1%，菲律宾披索 则结束连续三日的下跌走势。 “除了资金流入势头继续放缓的印度卢比以外，亚洲投资组合净流动环境普遍依然有利，”华侨银行在报告中称。 印度卢比 一度跌0.2%触及两周低点，料将连续第四日下跌。 韩元 周五一度下跌0.5%，创逾11周以来最低水准，因在全球股市普遍下跌后，投资者撤离新兴市场。 富兰克林坦伯顿出售韩国债券，引发了潜在资本外流担忧，进一步令韩元承压。 坡元兑美元周五连续第四日上涨，一度上涨0.2%，触及逾两周最高水准。 新加坡金管局数据显示，新加坡5月银行整体放贷较前月增长0.32%，较上年同期增加6.8%。 坡元第二季累计上涨1.4%，料将连续第二季录得季度涨幅。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.07 112.16 +0.08 +4.46 117.07 坡元 1.3768 1.3791 +0.17 +5.24 1.4490 台币 30.418 30.370 -0.16 +6.12 32.279 韩元 1143.90 1141.10 -0.24 +5.58 1207.70 泰铢 33.97 33.94 -0.09 +5.39 35.80 菲律宾披索 50.55 50.53 -0.04 -1.65 49.72 印尼卢比 13325.00 13325.00 +0.00 +1.09 13470.00 印度卢比 64.76 64.63 -0.20 +4.88 67.92 马币 4.2920 4.2920 +0.00 +4.49 4.4845 人民币 6.7704 6.7851 +0.22 +2.60 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 刘秀红/侯雪苹/汪红英；审校 孙茉莉/于春红/艾茂林)