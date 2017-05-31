新兴汇市：人民币触及六个半月高位，其它新兴亚币也上扬

路透5月31日 - 亚洲货币周三上涨，因中国制造业数据强劲，加上偏好冒险的市场环境，刺激了对新兴货币的需求。其中人民币升至六个半月最高。 在端午假期之后，人民币在岸汇价 冲高，上涨约0.4%，创下了逾四个月最大盘中百分比涨幅。 5月人民币有望上涨约1%，4月份则为下跌约0.2%。 但其他亚币在窄幅区间交投，因一些投资者降低了对本周五美国薪资数据的预期。 “全球经济成长依旧不错，中国PMI数据优于预期，”麦格理银行策略、固定收益及外汇主管Nizam Idris称。 “目前的环境相当有利于冒险。” Nizam称，美国薪资数据可能有利于收益率，市场将把这一数据当作交投诱因。 离岸人民币 大幅上涨，此前离岸人民币香港银行同业隔夜拆借利率(CNH HIBOR) 周三飙升1,573个基点至21.07933%，创1月6日以来新高。 中国5月制造业和服务业增长快于预期，因钢铁产业活动反弹，削弱了对经济动能趋缓的担忧。 韩元兑美元 涨0.5%左右，结束连续三日跌势。 韩元因出口商月底卖出美元而获得温和支撑，但仍限于窄幅波动，因投资者在等待即将公布的经济数据。韩元月线料上涨大约1.5%。 印度卢比兑美元 涨0.2%左右，结束连续两日的跌势。该货币对本月月线或下跌0.5%左右。 印度定于周三稍后公布2017年第一季国内生产总值(GDP)数据，对35位分析师的预估中值显示，印度第一季经济年成长率料为7.1%。 坡元兑美元 周三一度下跌0.18%，之后企稳在接近持平的水准。该货币对本月料涨0.86%左右。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.95 110.82 -0.12 +5.52 117.07 坡元 1.3823 1.3838 +0.11 +4.83 1.4490 台币 30.075 30.122 +0.16 +7.33 32.279 韩元 1117.11 1125.10 +0.72 +8.11 1207.70 泰铢 34.02 34.11 +0.26 +5.23 35.80 菲律宾披索 49.72 49.84 +0.25 +0.01 49.72 印尼卢比 13311.00 13323.00 +0.09 +1.19 13470.00 印度卢比 64.52 64.66 +0.22 +5.27 67.92 马币 4.2760 4.2810 +0.12 +4.88 4.4845 人民币 6.8223 6.8525 +0.44 +1.82 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王洋/于春红/王颖；审校 王兴亚/艾茂林/于春红)