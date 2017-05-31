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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 15:11 BJT

新兴汇市：人民币触及六个半月高位，其它新兴亚币也上扬

    路透5月31日 - 亚洲货币周三上涨，因中国制造业数据强劲，加上偏好冒险的市场环境，刺激了对新兴货币的需求。其中人民币升至六个半月最高。
    
    在端午假期之后，人民币在岸汇价          冲高，上涨约0.4%，创下了逾四个月最大盘中百分比涨幅。
    
    5月人民币有望上涨约1%，4月份则为下跌约0.2%。

    但其他亚币在窄幅区间交投，因一些投资者降低了对本周五美国薪资数据的预期。
    
    “全球经济成长依旧不错，中国PMI数据优于预期，”麦格理银行策略、固定收益及外汇主管Nizam Idris称。
    
    “目前的环境相当有利于冒险。”
    
    Nizam称，美国薪资数据可能有利于收益率，市场将把这一数据当作交投诱因。
    
    离岸人民币        大幅上涨，此前离岸人民币香港银行同业隔夜拆借利率(CNH HIBOR)            周三飙升1,573个基点至21.07933%，创1月6日以来新高。            

    中国5月制造业和服务业增长快于预期，因钢铁产业活动反弹，削弱了对经济动能趋缓的担忧。
    
    韩元兑美元                涨0.5%左右，结束连续三日跌势。
    
    韩元因出口商月底卖出美元而获得温和支撑，但仍限于窄幅波动，因投资者在等待即将公布的经济数据。韩元月线料上涨大约1.5%。
    
    印度卢比兑美元        涨0.2%左右，结束连续两日的跌势。该货币对本月月线或下跌0.5%左右。
    
    印度定于周三稍后公布2017年第一季国内生产总值(GDP)数据，对35位分析师的预估中值显示，印度第一季经济年成长率料为7.1%。
    
    坡元兑美元      周三一度下跌0.18%，之后企稳在接近持平的水准。该货币对本月料涨0.86%左右。

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                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   110.95    110.82   -0.12   +5.52    117.07
    坡元                   1.3823    1.3838   +0.11   +4.83    1.4490
    台币                   30.075    30.122   +0.16   +7.33    32.279
    韩元                  1117.11   1125.10   +0.72   +8.11   1207.70
    泰铢                    34.02     34.11   +0.26   +5.23     35.80
    菲律宾披索              49.72     49.84   +0.25   +0.01     49.72
    印尼卢比             13311.00  13323.00   +0.09   +1.19  13470.00
    印度卢比                64.52     64.66   +0.22   +5.27     67.92
    马币                   4.2760    4.2810   +0.12   +4.88    4.4845
    人民币                 6.8223    6.8525   +0.44   +1.82    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 王洋/于春红/王颖；审校 王兴亚/艾茂林/于春红)
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