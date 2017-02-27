新兴汇市：印度卢比触及三个月高位，特朗普演讲前亚币走坚

路透新加坡2月27日 - 印度卢比周一创下三个月高位，泰铢徘徊在四个月高位，投资者静候本周稍晚美国总统特朗普在国会发表的演讲，期望从中获得新的走势指引。 泰铢兑美元 跳涨至34.85泰铢，追平周五高位，为近四个月来最高。 印度卢比兑美元 触及11月10日以来最高66.645。 泰铢和印度卢比等新兴亚币持坚，市场等待特朗普周二在国会的重要讲话。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 交易商表示，对于特朗普是否会就基建支出和税改计划提出足够细节的不确定性，帮助压抑美元。 “市场正在调整仓位，以防(演讲内容)令人失望。”OANDA资深交易员Stephen Innes说。 同时Innes补充称，在特朗普发表讲话前，交易员或许会对大举抛售 美元持谨慎态度。 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报导称万隆 市的一个政府大楼发生爆炸。印尼卢比 对这则消息反应有限。 上述消息发布后，印尼卢比几无变动，最新下跌0.1%报13,345卢比。 印尼卢比仍在2月迄今的交易区间13,385-13,280内波动。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.13 111.96 -0.15 +4.41 117.07 坡元 1.4053 1.4050 -0.02 +3.11 1.4490 韩元 1131.70 1131.50 -0.02 +6.72 1207.70 泰铢 34.84 34.91 +0.20 +2.76 35.80 菲律宾披索 50.26 50.22 -0.09 -1.07 49.72 印尼卢比 13345.00 13329.00 -0.12 +0.94 13470.00 印度卢比 66.71 66.82 +0.17 +1.82 67.92 马币 4.4410 4.4370 -0.09 +0.98 4.4845 人民币 6.8753 6.8700 -0.08 +1.04 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 许娜/张若琪/李爽 审校 张明钧/艾茂林/王兴亚)