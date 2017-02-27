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亚洲 | 2017年 2月 27日 星期一 14:09 BJT

新兴汇市：印度卢比触及三个月高位，特朗普演讲前亚币走坚

    路透新加坡2月27日 - 印度卢比周一创下三个月高位，泰铢徘徊在四个月高位，投资者静候本周稍晚美国总统特朗普在国会发表的演讲，期望从中获得新的走势指引。
    
    泰铢兑美元        跳涨至34.85泰铢，追平周五高位，为近四个月来最高。
    
    印度卢比兑美元        触及11月10日以来最高66.645。

    泰铢和印度卢比等新兴亚币持坚，市场等待特朗普周二在国会的重要讲话。
    
    美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。            
    
    交易商表示，对于特朗普是否会就基建支出和税改计划提出足够细节的不确定性，帮助压抑美元。
    
    “市场正在调整仓位，以防(演讲内容)令人失望。”OANDA资深交易员Stephen Innes说。
    
    同时Innes补充称，在特朗普发表讲话前，交易员或许会对大举抛售
美元持谨慎态度。
    
    据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报导称万隆
市的一个政府大楼发生爆炸。印尼卢比      对这则消息反应有限。
    
    上述消息发布后，印尼卢比几无变动，最新下跌0.1%报13,345卢比。
印尼卢比仍在2月迄今的交易区间13,385-13,280内波动。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.13    111.96   -0.15   +4.41    117.07
    坡元                   1.4053    1.4050   -0.02   +3.11    1.4490
    韩元                  1131.70   1131.50   -0.02   +6.72   1207.70
    泰铢                    34.84     34.91   +0.20   +2.76     35.80
    菲律宾披索              50.26     50.22   -0.09   -1.07     49.72
    印尼卢比             13345.00  13329.00   -0.12   +0.94  13470.00
    印度卢比                66.71     66.82   +0.17   +1.82     67.92
    马币                   4.4410    4.4370   -0.09   +0.98    4.4845
    人民币                 6.8753    6.8700   -0.08   +1.04    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 许娜/张若琪/李爽  审校 张明钧/艾茂林/王兴亚)
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