新兴汇市：台币与韩元上涨，其他亚币几无变动

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月26日 - 韩元与台币周一连续第三日上涨。疲弱的通胀前景压抑美国公债收益率，并令人质疑美联储紧缩政策的计划，致使美元承压。 美国指标10年期公债收益率(殖利率) 在美联储本月升息后短暂上涨，但随后走低，因低通胀预期继续提振对长债的需求。 “较弱的通胀前景以及财政(刺激)推迟前景，导致市场对美联储升息预期减弱，驱动美元走弱，”Blue Ocean Equities的市场投资组合策略师Mathan Somasundaram表示。 韩元 周一在本地区币种中涨幅居前，兑美元一度上涨0.4%，受到股市反弹提振。韩国股市周一收在纪录高位。 韩国综合股价指数(KOSPI) 收涨0.4至2,388.66点，主要科技股领涨。 韩国央行称，今年韩国经济料将逐步改善，也支持市场人气向好。 台币 也大涨，一度攀升0.4%，创下一个月来的最大日内百分比涨幅。 台湾经济部周五公布，5月工业生产指数较去年同期增0.78%。 其他新兴亚币多数持平至走低，今日亚洲不少金融市场休市，庆祝斋 月结束。 日圆兑美元 在连续四日上涨后小幅下跌。 人民币兑美元 跌0.1%，或连续八日下跌，有可能成为2016 年10月以来连跌时间最长的一次。 汤森路透/港交所全球人民币指数 报93.89，低于上日的94.1 。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.46 111.26 -0.18 +5.03 117.07 台币 30.314 30.400 +0.28 +6.48 32.279 韩元 1135.90 1138.80 +0.26 +6.32 1207.70 泰铢 33.95 33.94 -0.04 +5.45 35.80 人民币 6.8423 6.8380 -0.06 +1.53 6.9467 注：印度、印尼、马来西亚、菲律宾和新加坡金融市场休市。 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。(完) (编译 张涛/侯雪萍/孙国玉；审校 蔡美珍/于春红/孙茉莉/张若琪)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。