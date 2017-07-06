新兴汇市：多数亚币受美联储不确定性压制走软，关注美国就业数据

路透7月6日 - 多数新兴亚洲货币周四小幅走软，追随亚洲股市走势，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议的纪录文件显示，对于美国未来升息步伐缺乏共识。 美联储周三发布的6月13-14日政策会议记录显示，决策者对通胀前景，及其可能对未来升息步幅造成何种影响的分歧加重。 美联储会议记录发布后，美股标普500指数小幅收高，美国公债收益率下滑。美元兑一篮子主要货币变动不大。 “联邦公开市场委员会会议记录证实，美联储正朝着在今年稍后缩表迈进，”星展银行资深外汇分析师Sung Seng Wee称。 美联储周三发布的6月13-14日政策会议记录显示，几位联储官员希望在8月底前就宣布，开始缩减美联储所持大量公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合，但其他决策者则希望等到今年晚些时候。美联储在6月会议上再度加息。 亚洲货币中，菲律宾披索 跌至近11年低点，印度卢比 微涨。 台币 跌至逾12周低位，最多下跌0.2%，但在6月累计上涨3.53%，是仅次于越南盾的6月亚太地区表现第二佳货币。 市场人士密切关注将于周五公布的美国6月非农就业报告，以期从中寻找美联储政策走向的线索。 韩元 周四盘中跌幅深达0.3%，触及近四个月低位，因美联储会议记录公布后，美元兑亚洲货币持坚，此外，朝鲜相关疑虑亦挥之不去。 泰铢周四跌至约三周低位，连续第四日下跌。 周四公布的民间调查显示，泰国6月消费者信心连续第二个月下滑，触及五个月低位，受泰国经济复苏疑虑、全球情势不确定性、及大宗商品价格低迷影响。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.09 113.25 +0.14 +3.52 117.07 坡元 1.3827 1.3805 -0.16 +4.79 1.4490 台币 30.549 30.509 -0.13 +5.66 32.279 韩元 1156.80 1150.50 -0.54 +4.40 1207.70 泰铢 34.06 34.04 -0.07 +5.11 35.80 菲律宾披索 50.70 50.60 -0.19 -1.92 49.72 印尼卢比 13372.00 13363.00 -0.07 +0.73 13470.00 印度卢比 64.77 64.78 +0.02 +4.87 67.92 马币 4.2970 4.2950 -0.05 +4.36 4.4845 人民币 6.8030 6.8032 +0.00 +2.11 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 张若琪/于春红/蔡美珍；审校 杜明霞/汪红英/白云)