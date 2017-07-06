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新兴汇市：多数亚币受美联储不确定性压制走软，关注美国就业数据
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2017年7月6日 / 凌晨5点44分 / 2 天前

新兴汇市：多数亚币受美联储不确定性压制走软，关注美国就业数据

2 分钟阅读

    路透7月6日 - 多数新兴亚洲货币周四小幅走软，追随亚洲股市走势，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议的纪录文件显示，对于美国未来升息步伐缺乏共识。

    美联储周三发布的6月13-14日政策会议记录显示，决策者对通胀前景，及其可能对未来升息步幅造成何种影响的分歧加重。            
    
    美联储会议记录发布后，美股标普500指数小幅收高，美国公债收益率下滑。美元兑一篮子主要货币变动不大。

    “联邦公开市场委员会会议记录证实，美联储正朝着在今年稍后缩表迈进，”星展银行资深外汇分析师Sung Seng Wee称。
    
     美联储周三发布的6月13-14日政策会议记录显示，几位联储官员希望在8月底前就宣布，开始缩减美联储所持大量公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合，但其他决策者则希望等到今年晚些时候。美联储在6月会议上再度加息。
    
    亚洲货币中，菲律宾披索          跌至近11年低点，印度卢比        微涨。
    
    台币        跌至逾12周低位，最多下跌0.2%，但在6月累计上涨3.53%，是仅次于越南盾的6月亚太地区表现第二佳货币。
    
    市场人士密切关注将于周五公布的美国6月非农就业报告，以期从中寻找美联储政策走向的线索。
    
    韩元          周四盘中跌幅深达0.3%，触及近四个月低位，因美联储会议记录公布后，美元兑亚洲货币持坚，此外，朝鲜相关疑虑亦挥之不去。
    
    泰铢周四跌至约三周低位，连续第四日下跌。
    
    周四公布的民间调查显示，泰国6月消费者信心连续第二个月下滑，触及五个月低位，受泰国经济复苏疑虑、全球情势不确定性、及大宗商品价格低迷影响。

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    泰铢                    34.06     34.04   -0.07   +5.11     35.80
    菲律宾披索              50.70     50.60   -0.19   -1.92     49.72
    印尼卢比             13372.00  13363.00   -0.07   +0.73  13470.00
    印度卢比                64.77     64.78   +0.02   +4.87     67.92
    马币                   4.2970    4.2950   -0.05   +4.36    4.4845
    人民币                 6.8030    6.8032   +0.00   +2.11    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 张若琪/于春红/蔡美珍；审校 杜明霞/汪红英/白云)

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