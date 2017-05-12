新兴汇市：多数亚币回升，因美元遭遇获利了结

路透5月12日 - 多数新兴亚币周五小幅上扬，本周跌幅收窄，投资者对美元了结获利。 美元指数 本周至今上涨近1%，料录得五周来首个周度涨幅。美元指数日内跌0.1%。 “很明显，获利了结操作导致亚币走强。亚币在本周期间下跌，”澳新银行驻新加坡亚洲研究部门主管Khoon Goh称。 韩元兑美元 持平，但周线上涨近0.5%。文在寅就任 总统对本周韩国股市构成提振，韩国综合股价指数 周三触及纪录 高位。 印度卢比 小升，股市继前两日下滑后上涨。 总体上，围绕朝鲜的紧张情势令亚币本周走势受限。朝鲜驻英国大使 Choe Il周二接受天空新闻(Sky News)采访时称，朝鲜准备进行第六次核 试验。 “朝鲜情势持续紧张。目前市场对此没有反映出太多风险溢价。因此 若紧张局势升级，则可能导致亚洲资产走软。” 马币(林吉特)持平，等待马来西亚央行周五的政策会议。 多数分析师预计该央行将维持利率不变。 “鉴于经济前景具有韧性，通胀趋势稳定，且马币暂时企稳，马来西亚央行暂时料维持利率不变，接下来的举动料为在未来6-12个月内升息，”瑞穗银行在一份报告中说。 政府周四公布的数据显示，马来西亚3月工业生产较上年同期增长4.6%，受制造业和矿业的强劲表现支撑。 马币今年以来已累计上涨3%，去年全年下跌逾4%。 **印度卢比** 印度卢比兑美元 上涨0.14%至64.283，今日稍晚印度将公布通胀及工业生产数 据。 根据路透调查，印度4月通胀率可能降温，因食品价格下跌，不过物价回档可能不足以 让印度央行有空间在近期内放宽货币政策。 而股市表现强劲，大盘处于纪录高点附近，令印度卢比获得支撑，不过分析师警告称股 市估值已过高。 根据交易所数据，截至周四外资过去九个交易日中有八交易日站在卖超。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.75 113.84 +0.08 +2.92 117.07 坡元 1.4085 1.4067 -0.13 +2.88 1.4490 台币 30.209 30.215 +0.02 +6.85 32.279 韩元 1127.80 1127.90 +0.01 +7.08 1207.70 泰铢 34.72 34.75 +0.09 +3.11 35.80 菲律宾披索 49.83 49.91 +0.17 -0.21 49.72 印尼卢比 13330.00 13355.00 +0.19 +1.05 13470.00 印度卢比 64.32 64.38 +0.09 +5.60 67.92 马币 4.3460 4.3460 +0.00 +3.19 4.4845 人民币 6.9012 6.9025 +0.02 +0.66 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王颖/杜明霞/汪红英/张明钧; 审校 蔡美珍/王洋/高琦/刘秀红)