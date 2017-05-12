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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 14:27 BJT

新兴汇市：多数亚币回升，因美元遭遇获利了结

    路透5月12日 - 多数新兴亚币周五小幅上扬，本周跌幅收窄，投资者对美元了结获利。
    
    美元指数      本周至今上涨近1%，料录得五周来首个周度涨幅。美元指数日内跌0.1%。
    
    “很明显，获利了结操作导致亚币走强。亚币在本周期间下跌，”澳新银行驻新加坡亚洲研究部门主管Khoon Goh称。

    韩元兑美元                持平，但周线上涨近0.5%。文在寅就任
总统对本周韩国股市构成提振，韩国综合股价指数       周三触及纪录
高位。
    
    印度卢比      小升，股市继前两日下滑后上涨。
    
    总体上，围绕朝鲜的紧张情势令亚币本周走势受限。朝鲜驻英国大使
Choe Il周二接受天空新闻(Sky News)采访时称，朝鲜准备进行第六次核
试验。
    
    “朝鲜情势持续紧张。目前市场对此没有反映出太多风险溢价。因此
若紧张局势升级，则可能导致亚洲资产走软。”

    马币(林吉特)持平，等待马来西亚央行周五的政策会议。
    
    多数分析师预计该央行将维持利率不变。
    
    “鉴于经济前景具有韧性，通胀趋势稳定，且马币暂时企稳，马来西亚央行暂时料维持利率不变，接下来的举动料为在未来6-12个月内升息，”瑞穗银行在一份报告中说。
    
    政府周四公布的数据显示，马来西亚3月工业生产较上年同期增长4.6%，受制造业和矿业的强劲表现支撑。
    
    马币今年以来已累计上涨3%，去年全年下跌逾4%。

    
    **印度卢比**
    
    印度卢比兑美元        上涨0.14%至64.283，今日稍晚印度将公布通胀及工业生产数
据。
    
    根据路透调查，印度4月通胀率可能降温，因食品价格下跌，不过物价回档可能不足以
让印度央行有空间在近期内放宽货币政策。
    
    而股市表现强劲，大盘处于纪录高点附近，令印度卢比获得支撑，不过分析师警告称股
市估值已过高。
    
    根据交易所数据，截至周四外资过去九个交易日中有八交易日站在卖超。    
    
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   113.75    113.84   +0.08   +2.92    117.07
    坡元                   1.4085    1.4067   -0.13   +2.88    1.4490
    台币                   30.209    30.215   +0.02   +6.85    32.279
    韩元                  1127.80   1127.90   +0.01   +7.08   1207.70
    泰铢                    34.72     34.75   +0.09   +3.11     35.80
    菲律宾披索              49.83     49.91   +0.17   -0.21     49.72
    印尼卢比             13330.00  13355.00   +0.19   +1.05  13470.00
    印度卢比                64.32     64.38   +0.09   +5.60     67.92
    马币                   4.3460    4.3460   +0.00   +3.19    4.4845
    人民币                 6.9012    6.9025   +0.02   +0.66    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 王颖/杜明霞/汪红英/张明钧; 审校 蔡美珍/王洋/高琦/刘秀红)
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