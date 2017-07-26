新兴汇市：多数亚币微跌，关注美联储政策会议结果

路透7月26日 - 多数新兴亚币周三小幅小跌，因美元从13个月低点微幅反弹，投资者离场观望，等待从美国联邦储备理事会(美联储/FED)获得下次收紧货币政策时间的线索。 美元指数 微涨，在今日稍晚美联储会议结束前，市场人气低迷，此次会议可能会透露有关其缩减4.2万亿(兆)资产负债表计划的线索。 若削减可能令长期利率承受上行压力，促使资金流出新兴市场。 “FOMC风险并不全然偏向鸽派，对于压低收益率及美元的鸽派押注而言，有关缩减资产负债表的指引有可能成为阻碍，”瑞穗银行研究报告称。 泰铢兑美元 下跌。 泰国央行周三宣布新规定，收紧对信用卡及无担保个人贷款的控制。 “亚洲的投资净流入情况持续显示，韩元、台币、印度卢比及菲律宾披索的资金流入动能减弱，在此情况下，泰铢持续显得水位过高，”华侨银行研究报告称。 菲律宾披索兑美元周二触及一周高点后，周三下滑。印度卢比 亦小跌，台币 由一周高点回落。 韩元兑美元 周三下跌，在近两周上涨后暂事休整。 “韩国的最新出口数据相当令人鼓舞。”瑞银财富管理驻香港的大宗商品及亚太外汇主管Dominic Schnid er称。“由于目前亚洲地区基本面看来较佳，韩元仍是表现最好的货币之一。” 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.90 111.88 -0.02 +4.62 117.07 坡元 1.3632 1.3620 -0.09 +6.29 1.4490 台币 30.390 30.360 -0.10 +6.22 32.279 韩元 1121.10 1115.30 -0.52 +7.72 1207.70 泰铢 33.51 33.45 -0.18 +6.83 35.80 菲律宾披索 50.57 50.54 -0.05 -1.67 49.72 印尼卢比 13337.00 13325.00 -0.09 +1.00 13470.00 印度卢比 64.42 64.38 -0.05 +5.44 67.92 马币 4.2830 4.2800 -0.07 +4.70 4.4845 人民币 6.7555 6.7520 -0.05 +2.83 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/蔡美珍/张若琪 审校 于春红/高琦)