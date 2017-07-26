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新兴汇市：多数亚币微跌，关注美联储政策会议结果
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2017年7月26日 / 早上6点07分 / 2 天内

新兴汇市：多数亚币微跌，关注美联储政策会议结果

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透7月26日 - 多数新兴亚币周三小幅小跌，因美元从13个月低点微幅反弹，投资者离场观望，等待从美国联邦储备理事会(美联储/FED)获得下次收紧货币政策时间的线索。
    
    美元指数      微涨，在今日稍晚美联储会议结束前，市场人气低迷，此次会议可能会透露有关其缩减4.2万亿(兆)资产负债表计划的线索。
    
    若削减可能令长期利率承受上行压力，促使资金流出新兴市场。

    “FOMC风险并不全然偏向鸽派，对于压低收益率及美元的鸽派押注而言，有关缩减资产负债表的指引有可能成为阻碍，”瑞穗银行研究报告称。
    
    泰铢兑美元        下跌。
    
    泰国央行周三宣布新规定，收紧对信用卡及无担保个人贷款的控制。
    
    “亚洲的投资净流入情况持续显示，韩元、台币、印度卢比及菲律宾披索的资金流入动能减弱，在此情况下，泰铢持续显得水位过高，”华侨银行研究报告称。
    
    菲律宾披索兑美元周二触及一周高点后，周三下滑。印度卢比        亦小跌，台币        由一周高点回落。

    韩元兑美元          周三下跌，在近两周上涨后暂事休整。
    
    “韩国的最新出口数据相当令人鼓舞。”瑞银财富管理驻香港的大宗商品及亚太外汇主管Dominic Schnid
er称。“由于目前亚洲地区基本面看来较佳，韩元仍是表现最好的货币之一。”
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   111.90    111.88   -0.02   +4.62    117.07
    坡元                   1.3632    1.3620   -0.09   +6.29    1.4490
    台币                   30.390    30.360   -0.10   +6.22    32.279
    韩元                  1121.10   1115.30   -0.52   +7.72   1207.70
    泰铢                    33.51     33.45   -0.18   +6.83     35.80
    菲律宾披索              50.57     50.54   -0.05   -1.67     49.72
    印尼卢比             13337.00  13325.00   -0.09   +1.00  13470.00
    印度卢比                64.42     64.38   -0.05   +5.44     67.92
    马币                   4.2830    4.2800   -0.07   +4.70    4.4845
    人民币                 6.7555    6.7520   -0.05   +2.83    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 汪红英/蔡美珍/张若琪 审校 于春红/高琦)

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