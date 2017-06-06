新兴汇市：多数新兴亚币小涨，全球风险令投资者谨慎

路透6月6日 - 多数亚洲货币兑美元周二小幅上涨，不过，对美元形成打压的全球形势同样削弱谨慎的投资者的风险偏好。 美元兑日圆 下跌0.7%报109.700日圆，稍早低见109.660，为4月25日以来最低水准。 投资者担忧中东局势以及恐怖主义袭击，等待英国大选、欧洲央行(ECB)政策会议以及前联邦调查局(FBI)局长科米参加美国国会听证会。这三个重要事件都定在周四。 “对交易员来说这是压力很大的一周。欧洲央行政策会议、英国选举以及科米作证，这些都是举足轻重的事件，”OANDA资深交易员Stephen Innes表示。 “人们不仅对持有美元有点紧张，而且对当前的全球大形势都略感不安。” 尽管油价下跌，但马币 连续第三日录得涨幅。有些分析师称，中东紧张局势升级可能会令马来西亚液化天然气(LNG)出口受益。 “马来西亚仅次于卡塔尔和澳洲，是全球第三大液化天然气出口国，所以一些海湾国家与卡塔尔断交，有可能提高对马来西亚液化天然气产品的需求，”三菱东京日联银行在研报中称。 菲律宾5月通胀率为四个月最低，压低菲律宾披索兑美元 ，因对央行立场强硬程度下降的预期提高。 菲律宾通胀数据公布后，荷兰国际集团下调对菲律宾央行升息几率的预测，从之前预计的今年升息两次减少至一次。 韩国市场周二休市，离岸无本金交割远期外汇(NDF) 显示韩元兑美元上涨近0.25%。 **泰铢** 泰铢/美元 涨0.07%报33.975，为近两年来最高。 泰国央行未采取措施来遏制泰铢涨势后，泰铢更是一路上涨，今年迄今泰铢兑美元已累 计升值超过5%。 泰国央行周一称将放松外汇监管规则，包括允许更多泰国人直接在海外投资。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 109.68 110.45 +0.70 +6.74 117.07 坡元 1.3796 1.3814 +0.13 +5.03 1.4490 台币 30.080 30.090 +0.03 +7.31 32.279 韩元 1116.08 1121.80 +0.51 +8.21 1207.70 泰铢 33.96 34.00 +0.12 +5.42 35.80 菲律宾披索 49.48 49.40 -0.16 +0.49 49.72 印尼卢比 13283.00 13285.00 +0.02 +1.41 13470.00 印度卢比 64.34 64.36 +0.03 +5.56 67.92 马币 4.2600 4.2620 +0.05 +5.27 4.4845 人民币 6.7955 6.8046 +0.13 +2.23 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王兴亚/王颖/王丽鑫/孙茉莉; 审校 于春红/张若琪/高琦)