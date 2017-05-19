新兴汇市：大多数亚币变动不大，印尼卢比触及四个月低点

路透5月19日 - 大多数新兴亚币周五变动不大，围绕美国华府政治风波的谨慎情绪继续打压风险偏好。 总体上，亚币涨跌不一，不过大多数小幅下滑。 跌幅最大的是印尼卢比 ，下滑多达0.5%，触及1月4日来最低。印尼卢比周三和周四走软，斋月开始以及开斋节之前的美元买需，导致印尼卢比下挫。 斋月从5月末开始。 “斋月期间有很多人将会离场度假。他们将需要很多美元。”雅加达Bahana Securities研究部主管Harry Su说道。 对新兴亚币来说，华府政治动荡恐会延迟特朗普实施经济刺激计划，此担忧挥之不去。 此外，巴西股市重挫，因巴西总统特梅尔被指在重大贪腐调查中同意贿赂潜在目击者以达到封口的目的，这降低了投资者对他的养老金和劳工改革计划前景的乐观情绪。 这在一定程度上亦影响了风险意愿。 特梅尔周四表明他不会辞职，尽管特梅尔被指在重大贪腐调查中同意贿赂潜在目击者，最高法院已决定授权对此展开调查。 “虽然巴西问题吸引市场注意力，但这一问题或许是国内的，对这边的市场应该没什么影响，”IG驻新加坡的市场策略师Jingyi Pan说。 韩元兑美元 下跌0.1%，料将连续第三日下跌。 美国制造业活动大幅加速，给美元带来提振，也令韩元承压。 中国人民币 微跌0.1%，之前公布的数据显示，中国4月实际使用外资金额（FDI）599.1亿元人民币，同比下降4.3%；前四月FDI为2,864.1亿元，同比微降0.1%。 印度卢比 小幅上涨，此前下跌超过1%创下2015年8月以来最 大跌幅。 印度卢比料创下2016年11月以来最大周线跌幅。 亚洲 当日 今年以来 20 16年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收 市价 日圆 111.43 111.47 +0.04 +5.06 1 17.07 坡元 1.3916 1.3924 +0.06 +4.12 1 .4490 台币 30.190 30.225 +0.12 +6.92 3 2.279 韩元 1124.73 1124.50 -0.02 +7.38 12 07.70 泰铢 34.50 34.49 -0.03 +3.77 35.80 菲律宾披索 49.90 49.81 -0.19 -0.36 49.72 印尼卢比 13380.00 13353.00 -0.20 +0.67 134 70.00 印度卢比 64.93 64.84 -0.13 +4.61 67.92 马币 4.3220 4.3260 +0.09 +3.76 4 .4845 人民币 6.8917 6.8860 -0.08 +0.80 6 .9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 杜明霞/孙茉莉/汪红英/张明钧; 审校 艾茂林/王洋)