新兴汇市：新兴亚币大多走坚，受益于亚洲经济数据强劲

路透8月1日 - 新兴亚币周二大多上涨，因美元全线疲软，而且乐观的亚洲经济数据提振人气。 在美元兑欧元周二自两年半低位小涨前，该货币对因月末投资组合调整及欧洲央行可能收紧货币政策的预期而承压。 美元举步维艰，因疲弱的美国通胀数据削弱了美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年将再度升息的预期，推动美元周一触及数年低位。 “我认为，今天上午亚洲货币表现受到了美元全线走弱和地区股市表现良好的推动，”野村外汇分析师Dushyant Padmanabhan说。 “此外，美元/日圆今天上午大幅下挫，这也进一步支撑了本地区部分货币。” “数据方面，今天上午公布的韩国和中国数据都好于预期；与此同时欧盟通胀数据通过美元走弱对亚洲货币产生了渗透影响，”他还表示。 人民币兑美元即期 进入上涨第四日，触及逾九个月高位。 中国财新制造业PMI在7月继续改善，需求--尤其是外需的好转推动了制造业的进一步扩张，价格水平亦有一定抬升，整体而言，经济仍保持增长动力。 与此同时韩国强劲的出口数据也提振韩元走升。韩元兑美元 一度上涨0.3%。 菲律宾披索兑美元 周二涨至一个月高点。 “我想除了美元的全面跌势之外，我们现在看到的是市场等了很久的美元/披索修正走势，”Philippine Bank of Communications的交易员Jason Manalac说。 7月的路透调查显示，菲律宾披索的空仓规模增至去年11月以来最高。 菲律宾政府今年上半年的预算赤字为1,545亿披索，因财政收入和支出不达标，造成赤字超过了上限。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.17 110.25 +0.07 +6.26 117.07 坡元 1.3556 1.3545 -0.08 +6.89 1.4490 台币 30.187 30.227 +0.13 +6.93 32.279 韩元 1118.50 1119.00 +0.04 +7.97 1207.70 泰铢 33.28 33.27 -0.03 +7.57 35.80 菲律宾披索 50.37 50.46 +0.18 -1.29 49.72 印尼卢比 13317.00 13324.00 +0.05 +1.15 13470.00 印度卢比 64.10 64.18 +0.13 +5.96 67.92 马币 4.2780 4.2800 +0.05 +4.83 4.4845 人民币 6.7178 6.7290 +0.17 +3.41 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 许娜/王颖/白云; 审校 高琦/刘秀红/杜明霞)