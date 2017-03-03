新兴汇市：美国加息预期打压亚币，韩元和台币领跌

* 美国3月加息预期升温打压亚币 * 亚币或录得周线下跌 * 韩元和台币领跌 * 菲律宾披索触及10年新低 路透班加罗尔/新加坡3月3日 - 多数亚洲新兴货币兑美元周五下跌，且有可能录得周线下跌。美国联邦储备理事会(美联储，FED)本月加息预期升温，给新兴亚币带来压力。 韩元和台币领跌，这两种货币兑美元之前录得年内迄今最大涨幅。 韩元 日内跌逾1%。本周美元兑韩元或涨约2%，创2016年1月以来最大单周涨幅。 台币兑美元 日内下跌0.6%。美元兑台币本周以来上涨近1.2%，有望录得逾一年最大单周涨幅。 新加坡三井住友银行全球市场分析师Satoshi Okagawa指出，交易员回补美元，因不得不突然要为美国本月升息的可能作准备。 “美元全面涌现空头回补，”Okagawa称。 菲律宾披索兑美元 跌穿上周触及的低点，创10年新低50.39，为2006年9月以来最弱水准。披索最新报50.38，日内下跌0.1%。 投资人将关注周五稍晚的美联储主席叶伦与副主席费舍尔谈话，以判断升息预期是否会强化。 美债收益率本周跳升，两年期美债收益率 升至高见1.34%，为2009年以来最高。 美债收益率上涨可能削弱寻求新兴市场较高收益率的吸引力，从而导 致对潜在资本外流的担忧。 “人们将预期亚洲国家未来12个月可能升息，”马来亚银行的外汇研 究主管Saktiandi Supaat称。 “一些亚洲国家可能不会受到资本外流的太多影响。我们需要看到未 来六个月美国的升息步伐，才能做出判断。” 今年至今，在亚洲良好经济数据的支撑下，亚洲市场的外资流动情况 保持强劲。 中国和韩国等亚洲国家去年国内生产总值(GDP)增长强劲，为该地区2 017年的经济描绘出乐观前景。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 114.15 114.40 +0.22 +2.56 117.07 坡元 1.4140 1.4129 -0.08 +2.48 1.4490 台币 31.050 30.795 -0.82 +3.96 32.279 韩元 1155.30 1141.60 -1.19 +4.54 1207.70 泰铢 35.04 34.98 -0.17 +2.17 35.80 菲律宾披索 50.38 50.31 -0.13 -1.30 49.72 印尼卢比 13370.00 13357.00 -0.10 +0.75 13470.00 印度卢比 66.85 66.71 -0.21 +1.60 67.92 马币 4.4520 4.4470 -0.11 +0.73 4.4845 人民币 6.8983 6.8902 -0.12 +0.70 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 李爽/蔡美珍/王兴亚；审校 许娜/艾茂林/李春喜)