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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 14:21 BJT

新兴汇市：美国加息预期打压亚币，韩元和台币领跌

    * 美国3月加息预期升温打压亚币
    * 亚币或录得周线下跌
    * 韩元和台币领跌
    * 菲律宾披索触及10年新低

    路透班加罗尔/新加坡3月3日 - 多数亚洲新兴货币兑美元周五下跌，且有可能录得周线下跌。美国联邦储备理事会(美联储，FED)本月加息预期升温，给新兴亚币带来压力。
    
    韩元和台币领跌，这两种货币兑美元之前录得年内迄今最大涨幅。
    
    韩元          日内跌逾1%。本周美元兑韩元或涨约2%，创2016年1月以来最大单周涨幅。

    台币兑美元        日内下跌0.6%。美元兑台币本周以来上涨近1.2%，有望录得逾一年最大单周涨幅。
    
    新加坡三井住友银行全球市场分析师Satoshi Okagawa指出，交易员回补美元，因不得不突然要为美国本月升息的可能作准备。
    
    “美元全面涌现空头回补，”Okagawa称。
    
    菲律宾披索兑美元          跌穿上周触及的低点，创10年新低50.39，为2006年9月以来最弱水准。披索最新报50.38，日内下跌0.1%。
    
    投资人将关注周五稍晚的美联储主席叶伦与副主席费舍尔谈话，以判断升息预期是否会强化。
    
    美债收益率本周跳升，两年期美债收益率          升至高见1.34%，为2009年以来最高。

    美债收益率上涨可能削弱寻求新兴市场较高收益率的吸引力，从而导
致对潜在资本外流的担忧。
    
    “人们将预期亚洲国家未来12个月可能升息，”马来亚银行的外汇研
究主管Saktiandi Supaat称。
    
    “一些亚洲国家可能不会受到资本外流的太多影响。我们需要看到未
来六个月美国的升息步伐，才能做出判断。”
    
    今年至今，在亚洲良好经济数据的支撑下，亚洲市场的外资流动情况
保持强劲。
    
    中国和韩国等亚洲国家去年国内生产总值(GDP)增长强劲，为该地区2
017年的经济描绘出乐观前景。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   114.15    114.40   +0.22   +2.56    117.07
    坡元                   1.4140    1.4129   -0.08   +2.48    1.4490
    台币                   31.050    30.795   -0.82   +3.96    32.279
    韩元                  1155.30   1141.60   -1.19   +4.54   1207.70
    泰铢                    35.04     34.98   -0.17   +2.17     35.80
    菲律宾披索              50.38     50.31   -0.13   -1.30     49.72
    印尼卢比             13370.00  13357.00   -0.10   +0.75  13470.00
    印度卢比                66.85     66.71   -0.21   +1.60     67.92
    马币                   4.4520    4.4470   -0.11   +0.73    4.4845
    人民币                 6.8983    6.8902   -0.12   +0.70    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 李爽/蔡美珍/王兴亚；审校 许娜/艾茂林/李春喜)
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