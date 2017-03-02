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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 14:03 BJT

新兴汇市：美联储升息预期拖累亚币下跌，但资金流入带来支撑

    路透班加罗尔/新加坡3月2日 - 新兴亚币周四下跌，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在3月升息的预期带动美元上涨，但随着投资者风险偏好升温，部分亚币收复了失地。
    
    韩元兑美元          一度下跌逾1%，但随后收窄跌幅，受资金大规模流入该国股市提振。
    
    坡元      和台币      也收复了早盘的部分失地。

    “由于资金流入(亚股)市场，因此出现一些反弹。不过本周主要是看
美元，美元受到3月升息预期的推动。”澳洲联邦银行(CBA)汇市策略师An
dy Ji说。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周
三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息
，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。            
    
    虽然美国升息料将导致外资自亚洲市场撤出，分析师表示，美国经济
强劲对亚洲有利，因为那将使亚洲的出口受惠。
    
    “我认为这里有两股相反的力量：一边是美联储升息将引发资金外流
，并损及亚币；但另一边则是美国经济持续强劲的迹象有利亚洲，至少在
特朗普贸易政策明朗前是如此。”Nordea Markets首席分析师Amy Yuan Z
huang称。

    分析师表示，市场将关注美联储主席叶伦周五的讲话，以及定于3月1
0日公布的美国就业数据，以期进一步寻获美联储3月14-15日政策会议上
升息概率的线索。
    
    台币兑美元        跌0.1%至30.8，但仍徘徊在上周五所及的20个月
高点30.65附近。
    

                                      亚洲     当日  今年以来   2016年
                          最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   114.01    113.73   -0.25   +2.68    117.07
    坡元                   1.4107    1.4090   -0.12   +2.71    1.4490
    台币                   30.800    30.760   -0.13   +4.80    32.279
    韩元                  1140.90   1130.70   -0.89   +5.86   1207.70
    泰铢                    34.98     34.97   -0.03   +2.34     35.80
    菲律宾披索              50.33     50.28   -0.09   -1.20     49.72
    印尼卢比             13358.00  13361.00   +0.02   +0.84  13470.00
    印度卢比                66.73     66.82   +0.13   +1.78     67.92
    马币                   4.4480    4.4455   -0.06   +0.82    4.4845
    人民币                 6.8837    6.8824   -0.02   +0.92    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译/审校 汪红英/张若琪/高琦/王颖)
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