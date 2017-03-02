新兴汇市：美联储升息预期拖累亚币下跌，但资金流入带来支撑

路透班加罗尔/新加坡3月2日 - 新兴亚币周四下跌，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在3月升息的预期带动美元上涨，但随着投资者风险偏好升温，部分亚币收复了失地。 韩元兑美元 一度下跌逾1%，但随后收窄跌幅，受资金大规模流入该国股市提振。 坡元 和台币 也收复了早盘的部分失地。 “由于资金流入(亚股)市场，因此出现一些反弹。不过本周主要是看 美元，美元受到3月升息预期的推动。”澳洲联邦银行(CBA)汇市策略师An dy Ji说。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周 三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息 ，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。 虽然美国升息料将导致外资自亚洲市场撤出，分析师表示，美国经济 强劲对亚洲有利，因为那将使亚洲的出口受惠。 “我认为这里有两股相反的力量：一边是美联储升息将引发资金外流 ，并损及亚币；但另一边则是美国经济持续强劲的迹象有利亚洲，至少在 特朗普贸易政策明朗前是如此。”Nordea Markets首席分析师Amy Yuan Z huang称。 分析师表示，市场将关注美联储主席叶伦周五的讲话，以及定于3月1 0日公布的美国就业数据，以期进一步寻获美联储3月14-15日政策会议上 升息概率的线索。 台币兑美元 跌0.1%至30.8，但仍徘徊在上周五所及的20个月 高点30.65附近。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 114.01 113.73 -0.25 +2.68 117.07 坡元 1.4107 1.4090 -0.12 +2.71 1.4490 台币 30.800 30.760 -0.13 +4.80 32.279 韩元 1140.90 1130.70 -0.89 +5.86 1207.70 泰铢 34.98 34.97 -0.03 +2.34 35.80 菲律宾披索 50.33 50.28 -0.09 -1.20 49.72 印尼卢比 13358.00 13361.00 +0.02 +0.84 13470.00 印度卢比 66.73 66.82 +0.13 +1.78 67.92 马币 4.4480 4.4455 -0.06 +0.82 4.4845 人民币 6.8837 6.8824 -0.02 +0.92 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译/审校 汪红英/张若琪/高琦/王颖)