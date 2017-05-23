新兴汇市：英国曼彻斯特爆炸案导致交投低迷；静待美联储政策会议记录

路透5月23日 - 新兴亚币周二走势低迷，英国曼彻斯特发生自杀式恐怖袭击，打击了正在温和复苏的风险偏好，投资者原本正开始摆脱华盛顿政治风波的影响。 欧元兑美元 处于六个月高点附近，德国总理梅克尔之前称，欧元汇率“过于疲弱”。英镑下挫，受曼彻斯特一演唱会发生爆炸的消息打击，爆炸导致19人死亡。 美元指数 依然疲软。该指数上日跌至逾六个月低点。 “亚洲市场对曼彻斯特爆炸案的反应相当有限。日圆确实一开始小幅走强， 但后来回吐部分涨幅，”澳新银行驻新加坡的亚洲研究主管Khoon Goh称。 韩元 和台币 下跌，反映出风险人气受到温和打压。两者是上日涨幅最大的币种。 韩元下跌0.3%，台币跌0.2%。 交易商称，投资者现在将把注意力转向周三稍晚出炉的联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，以寻找美联储今年利率路径的任何线索。 “市场预期美联储6月会议维持升息路线。但这已经消化了大约70%， 因此已经有点过高，”外汇经纪商OANDA的资深交易员Stephen Innes表示 。 “但这里的思路是，如果美联储到年底开始升息，那么美元有一些上 涨的吸引力。这可能抑制全球市场的预期。” 达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一在一篇文章中重申他的看法，称 2017年升息三次是“适宜的”。 马币 连涨第三日，上涨近0.2%。 马来西亚央行周一称，截止5月15日，该国国际外汇储备总额为973亿 美元，并称足够支付7.8个月的进口和1.1倍的短期外债。 分析师预计马币将来会继续表现良好，受油价走高预期支撑。石油输出国组织(OPEC)周四的会议可能将就减产协议再延长九个月直至明年3月达成一致。 相反，坡元兑美元 小跌0.14%，因外界认为通胀率不大可能使央行的中性政策立场发生改变。 新加坡周二公布的数据显示，4月整体消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.4%，不如预期，且为去年12月以来最低升幅；4月核心CPI较上年同期上升1.7%，高于市场预估，并创2014年10月以来最高升幅。 新加坡金管局4月维持政策不变。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.94 111.27 +0.30 +5.53 117.07 坡元 1.3874 1.3858 -0.12 +4.44 1.4490 台币 30.114 30.052 -0.21 +7.19 32.279 韩元 1123.19 1118.60 -0.41 +7.52 1207.70 泰铢 34.39 34.40 +0.03 +4.10 35.80 菲律宾披索 49.83 49.77 -0.11 -0.21 49.72 印尼卢比 13295.00 13300.00 +0.04 +1.32 13470.00 印度卢比 64.77 64.55 -0.34 +4.86 67.92 马币 4.2965 4.3030 +0.15 +4.38 4.4845 人民币 6.8909 6.8892 -0.02 +0.81 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/王兴亚/李春喜/王颖；审校 白云/于春红/张若琪/高琦/孙茉莉)