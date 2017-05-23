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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 14:46 BJT

新兴汇市：英国曼彻斯特爆炸案导致交投低迷；静待美联储政策会议记录

    路透5月23日 - 新兴亚币周二走势低迷，英国曼彻斯特发生自杀式恐怖袭击，打击了正在温和复苏的风险偏好，投资者原本正开始摆脱华盛顿政治风波的影响。
    
    欧元兑美元      处于六个月高点附近，德国总理梅克尔之前称，欧元汇率“过于疲弱”。英镑下挫，受曼彻斯特一演唱会发生爆炸的消息打击，爆炸导致19人死亡。
    
    美元指数      依然疲软。该指数上日跌至逾六个月低点。

    “亚洲市场对曼彻斯特爆炸案的反应相当有限。日圆确实一开始小幅走强， 但后来回吐部分涨幅，”澳新银行驻新加坡的亚洲研究主管Khoon Goh称。
    
    韩元          和台币        下跌，反映出风险人气受到温和打压。两者是上日涨幅最大的币种。
    
    韩元下跌0.3%，台币跌0.2%。
    
    交易商称，投资者现在将把注意力转向周三稍晚出炉的联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，以寻找美联储今年利率路径的任何线索。

    “市场预期美联储6月会议维持升息路线。但这已经消化了大约70%，
因此已经有点过高，”外汇经纪商OANDA的资深交易员Stephen Innes表示
。
    
    “但这里的思路是，如果美联储到年底开始升息，那么美元有一些上
涨的吸引力。这可能抑制全球市场的预期。”
    
    达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一在一篇文章中重申他的看法，称
2017年升息三次是“适宜的”。
    
    马币        连涨第三日，上涨近0.2%。
    
    马来西亚央行周一称，截止5月15日，该国国际外汇储备总额为973亿
美元，并称足够支付7.8个月的进口和1.1倍的短期外债。

    分析师预计马币将来会继续表现良好，受油价走高预期支撑。石油输出国组织(OPEC)周四的会议可能将就减产协议再延长九个月直至明年3月达成一致。
    
    相反，坡元兑美元        小跌0.14%，因外界认为通胀率不大可能使央行的中性政策立场发生改变。
    
    新加坡周二公布的数据显示，4月整体消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.4%，不如预期，且为去年12月以来最低升幅；4月核心CPI较上年同期上升1.7%，高于市场预估，并创2014年10月以来最高升幅。            
    
    新加坡金管局4月维持政策不变。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   110.94    111.27   +0.30   +5.53    117.07
    坡元                   1.3874    1.3858   -0.12   +4.44    1.4490
    台币                   30.114    30.052   -0.21   +7.19    32.279
    韩元                  1123.19   1118.60   -0.41   +7.52   1207.70
    泰铢                    34.39     34.40   +0.03   +4.10     35.80
    菲律宾披索              49.83     49.77   -0.11   -0.21     49.72
    印尼卢比             13295.00  13300.00   +0.04   +1.32  13470.00
    印度卢比                64.77     64.55   -0.34   +4.86     67.92
    马币                   4.2965    4.3030   +0.15   +4.38    4.4845
    人民币                 6.8909    6.8892   -0.02   +0.81    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 汪红英/王兴亚/李春喜/王颖；审校 白云/于春红/张若琪/高琦/孙茉莉)
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