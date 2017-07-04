FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 天前
新兴汇市：韩元跌至16周低位，受朝鲜发射导弹消息拖累
#半岛局势
#2017年夏季达沃斯
#中国楼市调控
#人民币汇率
#图片精选
频道
专题
综述：朝鲜称其洲际弹道导弹可携带核弹头 美国呼吁全球行动
半岛局势
综述：朝鲜称其洲际弹道导弹可携带核弹头 美国呼吁全球行动
焦点：中国当局对民间征信的支持力度减弱
深度分析
焦点：中国当局对民间征信的支持力度减弱
焦点：三星第二季获利或创纪录 有望超过英特尔成全球最大芯片商
深度分析
焦点：三星第二季获利或创纪录 有望超过英特尔成全球最大芯片商
图片视频
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月4日 / 早上6点39分 / 1 天前

新兴汇市：韩元跌至16周低位，受朝鲜发射导弹消息拖累

2 分钟阅读

    路透7月4日 - 韩国韩元周二连续第三日下跌，触及四个月低位，因朝鲜(北韩)稍早发射弹道导弹，而本周稍晚20国集团(G20)领袖峰会将在德国召开。
    
    朝鲜持续发展能够射及美国的洲际弹道核飞弹，无视国际社会警告。
    
    韩元兑美元一度下挫0.4%，触及3月10日以来最弱价位。

    “韩国面临两大风险，第一个是朝鲜，第二个是欧洲央行等缩减刺激。朝鲜今天试射导弹将在短期内对市场造成影响，”现代期货外汇分析师Will Yun称。
    
    “我们原本为美国资金而非欧洲资金撤出做准备，如果欧洲资金撤离，我们的股市将下跌，韩元也将下跌。”
    
    多数其他新兴亚币在窄幅区间交投。
    
    印度卢比        和坡元      小涨，台币        跌至三个月低点附近。
    
    投资者将关注周三出炉的美联储会议记录，以及周五的美国就业数据。
    
    泰铢        下滑至近两周低点，可能连续第二天下跌。分析师预期泰国央行周三维持指标利率不变。

    泰国央行曾表示，货币政策仍支持经济复苏，该国经济复苏持续面对全球的不确定性；
与此同时，在长期低利率环境及高家庭负债之下，市场对高收益的追逐仍让央行感到挂心。
    
    印尼卢比      最多跌0.2%，触及逾六周最低水准。
    
    印尼总统佐科-维多多告诉路透，继标普将该国信用评级上调至投资级后，印尼有望在
未来两年内从退休基金及其它机构投资者处吸引100亿美元的额外资金流入。            
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.93    113.37   +0.39   +3.67    117.07
    坡元                   1.3822    1.3825   +0.02   +4.83    1.4490
    台币                   30.516    30.428   -0.29   +5.78    32.279
    韩元                  1150.73   1146.90   -0.33   +4.95   1207.70
    泰铢                    33.99     33.98   -0.03   +5.33     35.80
    菲律宾披索              50.55     50.55   -0.01   -1.64     49.72
    印尼卢比             13380.00  13365.00   -0.11   +0.67  13470.00
    印度卢比                64.82     64.88   +0.09   +4.78     67.92
    马币                   4.2970    4.2965   -0.01   +4.36    4.4845
    人民币                 6.7974    6.7990   +0.02   +2.20    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 蔡美珍/王兴亚/张若琪 审校 汪红英/艾茂林/张明钧)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below