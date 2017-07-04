新兴汇市：韩元跌至16周低位，受朝鲜发射导弹消息拖累

路透7月4日 - 韩国韩元周二连续第三日下跌，触及四个月低位，因朝鲜(北韩)稍早发射弹道导弹，而本周稍晚20国集团(G20)领袖峰会将在德国召开。 朝鲜持续发展能够射及美国的洲际弹道核飞弹，无视国际社会警告。 韩元兑美元一度下挫0.4%，触及3月10日以来最弱价位。 “韩国面临两大风险，第一个是朝鲜，第二个是欧洲央行等缩减刺激。朝鲜今天试射导弹将在短期内对市场造成影响，”现代期货外汇分析师Will Yun称。 “我们原本为美国资金而非欧洲资金撤出做准备，如果欧洲资金撤离，我们的股市将下跌，韩元也将下跌。” 多数其他新兴亚币在窄幅区间交投。 印度卢比 和坡元 小涨，台币 跌至三个月低点附近。 投资者将关注周三出炉的美联储会议记录，以及周五的美国就业数据。 泰铢 下滑至近两周低点，可能连续第二天下跌。分析师预期泰国央行周三维持指标利率不变。 泰国央行曾表示，货币政策仍支持经济复苏，该国经济复苏持续面对全球的不确定性； 与此同时，在长期低利率环境及高家庭负债之下，市场对高收益的追逐仍让央行感到挂心。 印尼卢比 最多跌0.2%，触及逾六周最低水准。 印尼总统佐科-维多多告诉路透，继标普将该国信用评级上调至投资级后，印尼有望在 未来两年内从退休基金及其它机构投资者处吸引100亿美元的额外资金流入。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.93 113.37 +0.39 +3.67 117.07 坡元 1.3822 1.3825 +0.02 +4.83 1.4490 台币 30.516 30.428 -0.29 +5.78 32.279 韩元 1150.73 1146.90 -0.33 +4.95 1207.70 泰铢 33.99 33.98 -0.03 +5.33 35.80 菲律宾披索 50.55 50.55 -0.01 -1.64 49.72 印尼卢比 13380.00 13365.00 -0.11 +0.67 13470.00 印度卢比 64.82 64.88 +0.09 +4.78 67.92 马币 4.2970 4.2965 -0.01 +4.36 4.4845 人民币 6.7974 6.7990 +0.02 +2.20 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 蔡美珍/王兴亚/张若琪 审校 汪红英/艾茂林/张明钧)