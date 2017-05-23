新加坡热股：来宝集团股价挫跌暂停交易，此前标普调降其评级

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月23日 - 陷入困境的大宗商品交易商来宝集团股票周二在挫跌32%后暂停交易，因标普调降其长期企业信用评级，原因是该公司现金流及盈利能力持续疲弱。
这家在新加坡上市的公司本月遭遇新的挫折，公布录得季度亏损，其股票和债券双双受到冲击。路透援引消息人士周一报导称，出于对处于亏损的来宝集团财务与业务前景的担忧，中国中化集团公司不再推进对这家大宗商品交易商的投资。
这加重了来宝集团的困境，该公司过去两年设法修复投资者信心，此前则被Iceberg Research质疑其会计状况，经历了大宗商品表现低迷导致其股价崩跌，信用评级遭到调降，进行一系列减记，出售资产并筹资。
“我们调降来宝集团评级，是因为我们认为该公司的资本架构不可持续，”标普周一晚称，将该公司长期企业信用评级从B+调降至CCC+，评级展望为负面。
来宝集团股价一度挫跌32%至0.40坡元，创下2001年以来的最低，随后在开盘还不到一小时，便被要求暂停交易。(完) (编译 侯雪苹；审校 戴素萍)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为