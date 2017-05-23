新加坡热股：来宝集团股价挫跌暂停交易，此前标普调降其评级

路透新加坡5月23日 - 陷入困境的大宗商品交易商来宝集团股票周二在挫跌32%后暂停交易，因标普调降其长期企业信用评级，原因是该公司现金流及盈利能力持续疲弱。

这家在新加坡上市的公司本月遭遇新的挫折，公布录得季度亏损，其股票和债券双双受到冲击。路透援引消息人士周一报导称，出于对处于亏损的来宝集团财务与业务前景的担忧，中国中化集团公司不再推进对这家大宗商品交易商的投资。

这加重了来宝集团的困境，该公司过去两年设法修复投资者信心，此前则被Iceberg Research质疑其会计状况，经历了大宗商品表现低迷导致其股价崩跌，信用评级遭到调降，进行一系列减记，出售资产并筹资。

“我们调降来宝集团评级，是因为我们认为该公司的资本架构不可持续，”标普周一晚称，将该公司长期企业信用评级从B+调降至CCC+，评级展望为负面。