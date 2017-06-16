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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 09:20 BJT

新加坡经济：5月出口较上年同期再次下滑，但电子产品出口依然强劲

路透新加坡6月16日 - 新加坡5月非石油国内出口(NODX)连续第二个月下滑，可能是对上年同期高基期效应的反映。

新加坡国际企业发展局(IES)周五的数据显示，新加坡5月出口较上年同期下滑1.2%，但降幅小于路透调查分析师预估的下滑3.7%。

不过，5月经季节调整的出口较前月增长8.1%，分析师预估中值为增长3.6%。4月为下滑9.0%。

5月电子产品行业的出口增幅强劲，较上年同期跳升23.3%。电子产品出口是近几个月新加坡出口的主要推动力。(完) (编译 白云; 审校 张若琪)
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